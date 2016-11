Trotz Killer-Pilz Warum gibt es immer noch Bananen?

Die Banane ist vom Aussterben bedroht - diese Schlagzeile taucht seit den Neunzigerjahren immer wieder auf. Ein Pilz soll schuld sein, der eine Bananenplantage nach der anderen rund um den Globus befällt. Der "Guardian" sah schon vor Jahren das "banana drama" kommen, der britische "Independent" kalauerte vom "Bananageddon": Unsere Esskultur werde sich tiefgreifend ändern, das "Ende einer weltweiten Industrie" drohe.

Und heute? Noch gibt es Bananen in jedem Supermarkt. Aber wird das auch in Zukunft so sein?

Entwarnung gibt es nicht, im Gegenteil: "Die Situation ist wirklich dramatisch", sagt Gert Kema von der niederländischen Universität Wageningen, einer der weltweit führenden Bananenforscher. "Gegen diesen neuen Erreger der Panama-Krankheit gibt es kein Mittel. Und gegen weitere Pilze helfen nur riesige Mengen an Fungiziden. Die Banane, die wir kennen, ist extrem bedroht - und ein Nachfolger nicht in Sicht."

Geklonte Pflanzen

"Cavendish" heißt die Sorte, die zu mehr als 95 Prozent den globalen Bananenhandel dominiert, in Deutschland sogar zu 99 Prozent. Während wilde Bananenpflanzen erbsengroße Samen enthalten können, ist die Cavendish samenlos - die Frucht entwickelt sich ohne Bestäubung.

Die Cavendish-Banane vermehrt sich mithilfe von abgeschnittenen Trieben, die in den Boden gesteckt werden. Damit sind praktisch alle Cavendish-Bananen auf der Welt geklont: Sie sind genetisch gleich. "Bananen sind die schlimmste, verrückteste Monokultur der Welt", sagt Kema.

Monokulturen an sich sind sehr anfällig für Schädlinge. Doch Monokulturen voller Klone potenzieren das Problem. Denn wenn ein Erreger auf eine Bananenpflanze passt, passt er auf alle - und kann seinen globalen Siegeszug antreten.

AP Bananenbauern in Kuba

Kein Gegenmittel verfügbar

Genau das passiert seit den neunziger Jahren mit dem Pilz Tropical Race 4 (TR4), botanisch Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Er dringt über die Wurzeln in die Bananenpflanze ein, ihre Blätter welken und verfärben sich gelb. Die Pflanze vertrocknet und trägt schließlich keine Früchte mehr.

Vorhandene Gegenmittel: keine. Gegen Fungizide ist der Pilz resistent. Und er bleibt über Jahrzehnte im Boden. Wo also TR4 auftaucht, ist an den Anbau von Cavendish-Bananen nicht mehr zu denken. Quarantäne ist die einzige Gegenmaßnahme bisher, dann wachsen aber auch keine Bananen mehr.

"TR4 kann nicht ausgerottet werden. Der Erreger ist die wohl größte Bedrohung für die Bananenproduktion weltweit", sagt Randy Ploetz von der University of Florida in Homestead.

Erst in Asien, nun in Australien und Afrika

Und die TR4-Epidemie legt derzeit an Tempo zu. Trat der Erreger in den neunziger Jahren nur vereinzelt in Asien auf, ist die Bananenproduktion auf den Philippinen zuletzt jährlich um etwa sieben Prozent zurückgegangen. China - der zweitgrößte Bananenproduzent der Welt - hat bereits Zehntausende Hektar Anbaufläche aufgegeben.

In den letzten Jahren ist TR4 nach Australien, Pakistan, in den Nahen Osten und nach Afrika übergesprungen. Besonders die Millionen kleinen Bananenbauern sind gegenüber TR4 hilflos - und schnell bedroht, denn die Frucht ist für sie eine wichtige Geldquelle.

Nur Lateinamerika, die weltweit führende Anbauregion für Bananen, blieb bislang verschont. Dass der Erreger auch dort auftauchen wird, gilt als sicher: "Aber wann das sein wird, kann niemand sagen", sagt Ploetz.

Panama-Krankheit

Wie nervös man auch hier ist, zeigt die Hektik um den diesjährigen International Banana Congress: In letzter Minute verlegten die Veranstalter das Treffen im April von Costa Rica nach Miami, das für den Bananenanbau unbedeutend ist. Denn Costa Rica gilt noch als TR4-frei. Ein Farmer-Stiefel mit ein paar Brocken verseuchter Erde an der Sohle könnte dies jedoch ändern. Auch über Pflanzenteile, Wasser und eben Boden kann sich TR4 verbreiten.

All das erinnert verdächtig an das Schicksal von "Gros Michel". So hieß der Vorgänger der Cavendish-Banane, sie war aromatischer und mit ihrer dickeren Schale besser transportfähig. Aber Gros Michel, in Amerika auch "Big Mike" genannt, wurde vor etwa 60 Jahren von der sogenannten Panama-Krankheit praktisch ausgelöscht.

Der tödliche Erreger war Tropical Race 1 (TR1), ein naher Verwandter von TR4, und auch sonst gleicht sich das Szenario: Gros Michel war die global dominierende Bananensorte. TR1 tauchte zunächst in Mittelamerika auf, von wo er sich nach Südamerika verbreitete und Hunderttausende Hektar Plantagen zerstörte. Auch in Afrika, Asien und Australien wütete TR1.

Viertwichtigste Nahrungspflanze weltweit

Statt jedoch das Übel an der Wurzel zu packen und eine größere Vielfalt an Bananen anzubauen, fand die Bananenindustrie mit der Cavendish bald eine einfachere Lösung. Diese Sorte war immun gegen TR1. "Problem gelöst, entspannt Euch", sei die Haltung damals gewesen, so Kema. Ein Umdenken schien nicht nötig, und ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts pflanzte man nun eben diese Banane an, rund um den Globus.

Und verdiente damit eine Menge Geld: Bananen im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar wurden allein 2015 laut Welternährungsorganisation FAO exportiert. Den Weltmarkt dominieren vier große Fruchtkonzerne: Chiquita, Dole, Del Monte und Fyffes. Nach Getreide, Reis und Mais ist die Banane die viertwichtigste Nahrungspflanze weltweit - besonders in den Äquatorländern.

Etwa 85 Prozent der weltweiten Bananenernte von über 100 Millionen Tonnen werden vor Ort konsumiert, nur 15 Prozent gehen in den Export, vor allem nach Europa und in die USA. In Deutschland ist die Banane nach dem Apfel die zweitbeliebteste Frucht - jeder Deutsche isst im Schnitt elf Kilo Bananen im Jahr.

"Cavendish" weiterentwickeln?

Doch genau dieses Geschäft bedroht der sich immer schneller ausbreitende Erreger. Was also tut die Industrie heute? Von Umdenken noch immer keine Spur. "Wir haben wegen TR4 noch keine Gewinneinbußen", sagt Andrew Biles, CEO des weltweit größten Bananenproduzenten Chiquita. Das Unternehmen ist überzeugt, die Lösung bereits an der Hand zu haben - mit einem weiterentwickelten Cavendish-Klon, den "Giant Cavendish Tissue Culture Variants".

"Der Einsatz dieser Giant Cavendish Variante hat sich als effektiv im Kampf gegen die Krankheit erwiesen", sagt Biles. Der Bananenforscher Kema dagegen hält das für "Märchen". Zwar zeigten seine wissenschaftlichen Tests, dass diese Variante weniger anfällig sei - aber nicht wirklich resistent gegen den Pilz. "Früher oder später werden auch diese Bananenpflanzen krank - das zögert das Ende der Cavendish nur hinaus."

Andere sehen in der Gentechnik die Chance der Zukunft. Erste Feldversuche dazu gibt es in Uganda, aber Industrie und Wissenschaft winken eher ab. "Gentechnik könnte potenziell eine Lösung sein, ist aber besonders in Europa zu wenig akzeptiert. Wir arbeiten nicht dazu", sagt Chiquita-Manager Biles.

Die FAO fordert dagegen eine grundsätzliche Abkehr von der Monokultur. Auch Gert Kema will die genetische Vielfalt der angebauten Bananen erhöhen. Hunderte Bananensorten gibt es weltweit, darunter seien 10 bis 15 Prozent wirklich resistent gegen TR4. "Diese wilden Bananen müssen wir mit unseren kommerziellen Sorten kreuzen und so neue, widerstandsfähige Sorten hervorbringen." Doch genau das fehle: ein kommerzielles, langfristig angelegtes Zuchtprogramm für Bananen. "Wir brauchen mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, für mehr Vielfalt auf den Plantagen", sagt Kema.

Das braucht zwar Zeit. Aber Aussterben würde die Banane dann sicher nicht. Bereits heute sind Bananen beileibe nicht immer nur gelb - manche sind rot oder grün, andere fingerdick oder daumenkurz, und sie können sogar nach Apfel schmecken.