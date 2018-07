Sachsen Wolf mit Betongewicht im See versenkt

In Sachsen ist offenbar ein Wolf illegal getötet worden. Spaziergänger hatten das Tier am Tagebausee Mortka in der Nähe von Bautzen bereits Anfang Juni entdeckt. Der Fall wurde jedoch erst jetzt bekannt, wie der MDR berichtet. Laut dem Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" war der Kadaver durchlöchert, vermutlich durch Gewehrkugeln.

Die Experten vermuten, dass der Wolf illegal erschossen und sein Kadaver in dem See entsorgt werden sollte. Sie alarmierten die Polizei. Mittlerweile hat das Landratsamt Bautzen Strafanzeige gestellt.

Wölfe leben seit fast zwanzig Jahren wieder in Deutschland. Sicher nachgewiesen sind in Deutschland laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 60 Rudel, 16 Wolfspaare und zwei Einzeltiere.

Inklusive der in einem Rudel lebenden Jungtiere ergibt sich daraus die geschätzte Zahl von 370 Wölfen, die 2017 in Deutschland gelebt haben. Der deutsche Jagdverband rechnet dagegen damit, dass es in diesem Jahr schon mehr als tausend Wölfe sein könnten. Wie sich die Tiere in Zukunft weiter verbreiten könnten, lesen Sie hier.

In Deutschland stehen Wölfe auf der roten Liste und gelten als vom Aussterben bedroht. Sie sind streng geschützt und dürfen weder getötet noch eingefangen werden. In Ausnahmefällen können die Umweltministerien der Bundesländer ein Tier allerdings zum Abschuss freigeben.

"Problemwolf Kurti"

Ein Beispiel dafür ist Kurti, der 2016 als Problemwolf bekannt wurde, weil er immer wieder Menschen zu nahe kam. Als Ausnahmefall gilt auch, wenn Wölfe sich aggressiv gegenüber Menschen verhalten oder sich bei der Jagd auf Nutztiere spezialisieren, die auf Weiden mit Wolfschutzzäunen stehen.

Trotz des Schutzes werden Wölfe immer wieder illegal getötet. Laut DBBW starben seit 2009 in Deutschland 26 Wölfe, weil sie illegal getötet wurden. Auch der Jagdverband fordert seit Längerem, den Schutz der Wölfe zu lockern und sie zum Abschuss freizugeben.

Immer wieder kommt es zwischen Wölfen und Menschen zu Interessenskonflikten, etwa wenn Wölfe Weidetiere reißen. Auch manche Jäger sehen Wölfe als unliebsame Konkurrenz.

Auch die Bundesregierung will die Ausbreitung der Wölfe künftig besser kontrollieren und einzelne Tiere notfalls töten lassen. Die wichtigsten Fakten zum Wolf lesen Sie hier.

Seit wieder Wölfe in Deutschland leben, ist kein Zwischenfall dokumentiert, in dem sich eines der Tiere einem Menschen gegenüber aggressiv gezeigt hat.