Belgien Riesiger Finnwal an Nordseeküste gestrandet

Der tote Meeressäuger sei am Donnerstagmorgen am Strand der kleinen Gemeinde De Haan im Norden Belgiens angeschwemmt worden, berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga. Experten hatten den 18 Meter langen Finnwal zuvor bereits entdeckt, als er in der Nordsee Richtung Küste getrieben war.

Eine Wal-Strandung in dieser Region ist nach Angaben des Königlichen Instituts für Naturwissenschaften in Belgien ein sehr seltenes Ereignis. Laut Medien wurde ein Finnwal zuletzt vor 21 Jahren an der Küste angeschwemmt. 2013 war ein ähnlich großer Finnwal an der französischen Atlantikküste gestrandet.

Warum das nun in Belgien entdeckte Tier starb, ist unklar. Noch vor Ort begannen Forscher mit der Autopsie. Teile des Wals wurden zur Untersuchung an die Universität in Gent geschickt. Die übrigen Teile und das Skelett sollten anschließend entsorgt werden.

Finnwale gehören wie Blau- oder Grauwale zu den Bartenwalen (Mysticeti) und zählen mit Körperlängen von bis zu 30 Metern zu den größten Tieren der Erde. Die meisten Bartenwale gelten als gefährdet, auch Finnwale sind streng geschützt.

DPA Gestrandeter Finnwal

Zu ihrer Verständigung nutzen die Tiere Rufe, die in extrem tiefen Frequenzen über Tausende Kilometer durch die Meere hallen. Das Frequenzspektrum der Walklänge überlappt sich mit der Bandbreite von menschlich verursachtem Unterwasserlärm - vor allem durch den zunehmenden Schiffsverkehr, Bohrinseln, Rammarbeiten für Offshore-Windparks oder militärische Versuche. Dieser zunehmende Lärm stört nach Ansicht vieler Forscher die Kommunikation und auch die Orientierung der Tiere und trägt so auch zu Strandungen von Tieren bei.