Insektenstudie Bienen können rechnen lernen

Schon bei Vögeln, Löwen oder Schimpansen haben Forscher die Fähigkeit des Zählens untersucht. Nun haben sie interessante Erkenntnisse über Honigbienen gesammelt.

Laut einer neuen Studie können die Insekten sogar rechnen lernen - zumindest einfache Subtraktion und Addition sei den Tieren beizubringen, schreiben Forscher aus Frankreich und Australien im Journal "Science Advances".

"Unsere Ergebnisse legen nahe, dass fortgeschrittene numerische Auffassung bei Tieren deutlich stärker ausgeprägt ist als bisher angenommen", sagte der Hauptautor Adrian Dyer von der RMIT-Universität in Melbourne.

MEHR ZUM THEMA Umweltschutz Biene Maja muss nicht sterben

Das Experiment, mit dem die Forscher die Rechenkünste von 14 Honigbienen nachgewiesen haben, gleicht einem Parcours, bei dem die Insekten durch das Erkennen von Farben und Fliegen in verschiedene Löcher ihr Rechenergebnis anzeigen. Konkret funktioniert das zum Beispiel so: Eine Biene sieht zu Beginn zwei oder drei Quadrate. Sind diese gelb, heißt das: ein Quadrat abziehen. Sind sie blau, muss die Biene ein Quadrat hinzurechnen.

Blau steht also für Addition, Gelb für Subtraktion. Für die richtige Lösung entscheiden kann sich die Biene, indem sie durch jenes Loch in der Wand fliegt, das mit der korrekten Anzahl an Quadraten gekennzeichnet ist. Liegt sie richtig, bekommt die Biene zur Belohnung eine Zuckerlösung verabreicht. Fliegt sie falsch, gibt es eine bitter schmeckende Variante.

Scarlett Howard / DPA

Bei der Studie war ein Lerneffekt deutlich erkennbar. Nach hundert Versuchen lagen die Insekten im Durchschnitt fast doppelt so oft richtig wie zu Beginn, als sie noch völlig zufällige Entscheidungen trafen.

Die Bienen seien nach dem Training nicht nur in der Lage gewesen, die Anzahl von Elementen wahrzunehmen, sondern auch den fürs Gehirn komplexen Vorgang des Addierens und Subtrahierens durchzuführen, schreiben die Forscher.

Dass auch andere Tiere die Fähigkeit zur Bewältigung von einfachen Rechenaufgaben besitzen, hatte sich schon in früheren Untersuchungen gezeigt. Demnach können schon Küken mit Zahlen umgehen. Und auch Affen verfügen über beachtliche Rechenkünste. Manche Forscher gehen davon aus, dass einige Tiere einen universalen Sinn für Zahlen besitzen, den sie zum Überleben brauchen - etwa um festzustellen, ob Fressfeinde in der Überzahl sind.