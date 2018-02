Biolumineszenz Das Licht der Finsternis

Eine Ahnung vom Lichtgewitter in der Tiefe vermittelt das von lumineszierenden Algen ausgelöste Meeresleuchten. Die Einzeller reagieren auf Bewegungsreize, indem sie Licht aussenden und Strände in magisches Blau-Grün tauchen. Wer am Ufer sanft mit Fuß oder Hand über den Sand streicht, kann die winzigen Dinoflagellaten auch an Land zum Leuchten animieren.