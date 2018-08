Fehlender Frost Forscher finden Fossil fon Fohlen

Hufe, Haut und Schweif seien noch erhalten: Russische Forscher haben in Sibirien ein hervorragend konserviertes bis zu 40.000 Jahre altes Fossil eines Fohlens entdeckt. "Der Körper des Tieres wurde ohne Schäden gefunden, sogar das Fell war noch dran", sagte Semjon Grigorjew von der Universität Jakutsk im Osten Russlands. Durch den Permafrost sei es perfekt konserviert worden. "Das ist bei so alten Funden äußerst selten", sagte Biologe Grigorjew, der das Mammut-Forschungsmuseum der Universität leitet.

Die Forscher hätten das Tier zufällig in dem etwa hundert Meter tiefen Batagaika-Krater in der nordostsibirischen Taiga entdeckt, hieß es. Russische und japanische Experten gruben das Fohlen gemeinsam Mitte August aus. Nun soll es an der Universität Jakutsk genauer untersucht werden. Auch der Mageninhalt werde analysiert, teilten die Wissenschaftler mit.

Neue Möglichkeiten für Experimente?

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Fossil zwischen 30.000 und 40.000 Jahre alt. Das 98 Zentimeter große Fohlen könnte zum Todeszeitpunkt rund zwei Monate alt gewesen sein. Weil bei dem Tier keine größeren Verletzungen gefunden wurden, könnte es eines natürlichen Todes gestorben sein. Es handle sich um ein Pferd der Art Equus lenensis, das sich genetisch von den heute in Jakutien lebenden Pferden unterscheide. Die Art lebte in der Eiszeit (Pleistozän) in Jakutien und ist ausgestorben.

Russische Medien schrieben nach der Veröffentlichung des Fundes, dass das Erbgut des Fohlens sich durchaus zum Klonen eignen könnte. Das bestätigte die für ihre Mammutforschung international bekannte Universität in Jakutsk bislang nicht. Die Einrichtung arbeitet aber nach eigener Darstellung eng mit Klon-Experten aus Südkorea zusammen.

Durch die Erderwärmung schmilzt der Permafrost in Teilen Russlands und gibt immer wieder gut erhaltene Fossile frei, vor allem von Mammuts. 2013 wurden in Ostsibirien Überreste eines Tieres mit Muskelgewebe und Blut gefunden. Auch damals hofften Klonforscher auf Grundlage des gefundenen Gewebes auf neue Möglichkeiten für Experimente.