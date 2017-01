Satellitenbild der Woche Bleigießen über Texas

Ein wenig erinnert das Bild an eine beliebte Beschäftigung zu Silvester: das Bleigießen. Jedenfalls sieht die Oberfläche der Landschaft im US-Bundesstaat Texas aus der Luft leicht metallisch und völlig zerfurcht aus. Als hätte man ein platt geklopftes Zufallsprodukt vor sich - ähnlich dem, das im Wasserbad aus flüssigem Blei entsteht.

Auffällig bei der Aufnahme, die der Satellit "Sentinel-2A" gemacht hat, ist die farbarme Landschaft. Das liegt an der spärlichen Vegetation, die in der trockenen Region im Westen von Texas das Gelände prägt. Lediglich an den Flussläufen deutet sich ein sanftes Grün an. Auch links oben auf dem Foto sind winzige grüne Kreise zu sehen. Sie stammen von Feldbau mit Kreisberegnungsbewässerung.

Ungewöhnlich ist auch ein orangefarbener Fleck in der linken Bildmitte. Er könnte auf einen unterschiedlichen Mineralgehalt im Boden an dieser Stelle schließen lassen, schreibt die Europäische Weltraumbehörde Esa, die das Bild veröffentlicht hat.

Noch ein besonderes Ereignis zeigt sich in dem Satellitenbild: Rechts oben ist ein sogenannter Zentralberg zu erkennen, der kreisrunde Gipfel hebt sich in Dunkelgrau deutlich aus der Aufnahme ab. Dabei handelt es sich um den Sierra-Madera-Krater in Pecos County. Der circa 240 Meter hohe Hügel ist bei einem Meteoriteneinschlag vor knapp 100 Millionen Jahren entstanden. Zentralberge bilden sich vorwiegend in der Mitte von größeren Einschlagskratern durch die Rückfederung des Bodens im Augenblick des Aufschlags. Auch auf dem Mond finden sich solche Hügel.

Das Bild wurde bereits im März 2016 aufgenommen, aber erst jetzt von der Esa veröffentlicht. Der Erdbeobachtungssatellit "Sentinel-2A" umkreist seit 2015 in 786 Kilometern Höhe die Erde. Der "Wächter" sendet regelmäßig hochauflösende Spektralbilder. Per Laser gehen sie zunächst an geostationäre Satelliten, die das Material dann an vier Bodenstationen übermitteln.

Der Satellit erfasst jeden Punkt der Erde spätestens alle zehn Tage. Auch die nahe gelegene Grenze zu Mexiko, die nicht weit vom Bildausschnitt entfernt liegt. Bald könnte eine Mauer die Region durchziehen - jedenfalls, wenn es nach den Wahlversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump geht. Wohl auch dieses Bauwerk könnte dann vermutlich vom "Wächter" geknipst werden.