Buch-Tipps Wissen schafft Geschichten

Blick zurück: Eine doppelte Zeitreise

Der bei Taschen erschienene Prachtband "Paläo-Art: Darstellungen der Urgeschichte" ist im zweifachen Sinn eine Zeitreise. Nicht nur, dass die Bilder darin ihre Betrachter in seit Jahrmillionen vergangene Zeiten entführen wollen. Von der Zeit überholt sind auch die Bilder selbst, denn Autorin Zoe Lescaze konzentriert sich völlig auf die Frühphase der Paläo-Kunst. Damals versuchte man, die Vergangenheiten mit malerischen Mitteln, sehr wenig Daten und sehr viel Fantasie sichtbar zu machen.

Lescaze, von Haus aus Filmschauspielerin, Kunst- und Kulturjournalistin, sieht die Zäsur Ende der Achtzigerjahre, als digitale Bilder begannen, in der Paläo-Art die Standards zu setzen. Sie arbeitet in ihrem Buch die Arbeit der Pinsel-schwingenden Paläo-Artisten von 1830 bis 1980 auf - und nicht weiter. Es ist eine Grenze, die nicht inhaltlich definiert ist, sondern letztlich über die Arbeitsmittel - und das ist zugleich die Stärke und Schwäche des höchst opulenten Buches.

Seine Stärken sind visueller Natur: Seitenfüllend, mitunter aber über Faltungen bis zu einem Meter breite Panoramen, sind dort von De la Beche über Charles M. Knight bis Rudolph Zallinger und Zdenek Burian alle erwartbaren Verdächtigen der klassischen Paläo-Kunst versammelt. Dazu gibt es Entdeckungen aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks - von fotografisch dokumentierten, saalfüllenden Fresken, Sauriern auf Keramik oder auf kleinteiligen Stichen, die einst Bücher illustrierten - ein nostalgischer Traum.

Der begleitende Text ist gut zu lesen, erlaubt sich leider aber auch vermeidbare Fehler - man spürt immer wieder, dass die Autorin näher an der Kunst als an der Wissenschaft ist. Schwamm drüber: Der Bildband ist ein Augenschmaus und trotzdem die schönste Würdigung der Frühphase der Paläo-Kunst, die bisher in deutscher Sprache erschienen ist.

Ein Buch für Leser, die an Wissenschaftshistorie ihre Freude haben - und daran, wie nah sich Paläontologie und Popkultur oft sind.

Blick aufs Detail: Zum Einschlafen

Das Geschäft der Biologin Lisa Warnecke ist die Forschung, ihr Buch "Das Geheimnis der Winterschläfer" ein Niederschlag daraus. Sie ist also keine Wissenschaftsautorin, die ein Thema von außen betrachtet aufrollt, sondern berichtet aus eigener Perspektive.

Heraus kommen dabei aber keine akademischen Studien, sondern "Reisen in eine verborgene Welt" - Erlebnisberichte, wenn man so will. Damit steht sie in der langen Tradition naturkundlich-explorativer Literatur: Sieh her, Leser, sagen solche Bücher, und schau, was es alles gibt in dieser Welt. Und siehe da: Das funktioniert auch 2017 noch ganz prächtig - gerade, weil es plaudernd und farbig erzählt das Wissenschaftliche schon fast beiläufig serviert.

Warnecke erzählt von den Überwinterungsstrategien vierer sehr verschiedener Tiere: Von den Igeln in der deutschen Großstadt, von Fledermäusen in der kanadischen Prärie, von Opossums in Südaustralien und Lemuren auf Madagaskar. Sie teilt ihre Betrachtungen in Beobachtungen der Vorbereitungen zum Winterschlaf ("Einschlummern") und Schilderungen, was danach passiert ("Aufwachen"), und beobachtet und vermisst, was dazwischen geschieht.

Relevant ist das alles, weil der "Torpor", wie Biologen den Energiesparmodus erstarrt schlafender Tiere bezeichnen, eine perfekte Anpassung an Umweltbedingungen darstellt - und die ändern sich gerade rapide.

Ein Buch, das Lust macht, sich auch einmal mit den kleinen Entdeckungsmöglichkeiten im eigenen Umfeld zu beschäftigen.

Überblick: Das Detail im großen Ganzen

James Cheshire und Oliver Uberti zeigen mit "Die Wege der Tiere" andere Möglichkeiten auf, das Verhalten von Tieren zu beobachten und zu hinterfragen. In 50 Karten visualisieren sie "ihre Wanderungen an Land, zu Wasser und in der Luft". Klingt nach Bildband, der Vogelzugrouten nachvollzieht - ist aber viel, viel mehr als das: Die Karten sind die Verbildlichung vielfältig, meist digital erhobener Daten.

Cheshire und Uberti dokumentieren dazu in knapp-knackigen Texten, was sich an Verhalten daraus ablesen lässt. Wenn Wale in bestimmten Meeresgegenden und Tiefen ihre Wanderungen verzögern, wenn Elefanten vor Wilderern fliehen oder Ameisen in der Hierarchie ihres Baus "Karriere" machen, dann hat das Gründe, die man mitunter nur erkennt, wenn man das alles "von oben", im großen Überblick betrachtet.

Möglich ist das heute durch moderne, Computergestützte Forschungs- und Analysemethoden. "Satelliten", schreiben die Autoren in ihrer Einleitung, "Radar, Mobilfunknetzwerke, Kamerafallen, Drohnen, Apps, Beschleunigungssensoren und DNA-Sequenzierung ermöglichen uns einen völlig neuen Blick auf die Natur." Und den verarbeiten sie zu Karten, die das im Text geschilderte im Wortsinn vor Augen führen.

Der Titel und die nostalgisch-schicke Umschlaggestaltung lassen einen Bildband vermuten. Doch es braucht stets den Text, um das Wunder in der Grafik zu erkennen: Das sind wahre Augenöffner.

Ein Buch wie eine Wundertüte: 50 visualisierte, datenbasierte Entdeckungen und Einsichten in verborgene Details und Rätsel, die nur mit Hightech zu gewinnen waren.