Chinesischer Riesensalamander Größter Schwanzlurch steht vor der Ausrottung

Chinesische Riesensalamander leben seit mehr als 170 Millionen Jahren auf der Welt - verändert haben sie sich seitdem kaum. Sie gelten deshalb als "lebende Fossilen". Doch nun steht die Art kurz vor der Ausrottung, warnen Forscher. Demnach leben nur noch eine Handvoll Tiere in freier Wildbahn.

Ein internationales Forscherteam hat zudem herausgefunden, dass die größte Amphibie der Welt aus mindestens fünf Arten besteht und damit noch gefährdeter sein könnte als bislang gedacht. Die bisherigen Schutzmaßnahmen der chinesischen Regierung seien kontraproduktiv und gefährdeten die Schwanzlurche zusätzlich, warnen die Wissenschaftler im Fachblatt "Current Biology".

Robert Murphy Riesensalamander in freier Wildbahn

Der Chinesische Riesensalamander (Andrias davidianus) kann 1,80 Meter lang und mehr als 70 Kilogramm schwer werden. In China werden die Tiere auch "Babyfisch" genannt, weil ihr Ruf wie der Schrei eines Säuglings klingt. Lange war es verpönt, sie zu essen, doch inzwischen gelten sie als beliebte Delikatesse.

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt Riesensalamander als vom Aussterben bedroht. Der Handel mit wilden Tieren ist in China verboten, die Amphibien werden allerdings massenweise in Farmen gezüchtet und zum Teil anschließend wieder ausgewildert.

Und genau dort liegt laut den Forschern das Problem. Denn von den Riesensalamandern gibt es nicht nur eine Art, sondern mindestens fünf und möglicherweise sogar acht. Das hätten umfangreiche Erbgutanalysen von Tieren aus freier Wildbahn und Zuchtanlagen gezeigt.

Hongman Chen Zuchtfarmen für Riesensalamander

Die Forscher erklären dies damit, dass die einzelnen Varianten sich seit Millionen Jahren getrennt voneinander in verschiedenen Flusssystemen entwickelt haben. Da die Riesensalamander ausschließlich in Süßwasser leben und sich nicht an Land bewegen, hätten sich im Lauf der Zeit eigene Arten entwickelt.

In den Riesensalamander-Farmen werden jedoch Tiere aus verschiedenen Regionen des Landes zusammengebracht, um die genetische Vielfalt zu erhöhen. Viele werden später wieder ausgesetzt - allein in den vergangenen zehn Jahren sollen es mehr als 70.000 gewesen sein.

Die wahllose Vermischung bedrohe den Fortbestand und die genetische Einzigartigkeit der einzelnen Arten, die sich auf ein bestimmtes Flussgebiet spezialisiert haben, kritisieren die Forscher.

Zudem habe sich die Population trotz der Auswilderung kaum vergrößert. So suchte das Team um Samuel Turvey von der Zoological Society of London (ZSL) vier Jahre lang in fast 100 Gegenden des Landes freilebende Tiere.

Lukratives Geschäft

Trotz des immensen Aufwands fand das Team nur insgesamt 24 Riesensalamander - und das an lediglich vier Orten. Dabei könne es sich auch um kürzlich ausgewilderte gezüchtete Salamander handeln, räumen die Autoren ein und betonen, vielerorts seien die Tiere praktisch ausgestorben.

Die Forscher erklären das mit der Zerstörung der Lebensräume, vor allem aber mit der verbreiteten Wilderei: Die Amphibien gelten in China als Luxus-Delikatesse und werden auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin genutzt. Kleine Exemplare von zwei Kilo Gewicht würden für umgerechnet 1500 Dollar gehandelt, schreiben sie.

"Der Raubbau an diesen unglaublichen Tieren für den menschlichen Konsum hatte in erstaunlich kurzer Zeit katastrophale Folgen für ihre Anzahl in der Wildnis", sagte Turvey. "Wenn nicht dringend koordinierte Schutzmaßnahmen getroffen werden, ist die Zukunft der weltweit größten Amphibien ernsthaft bedroht."

"Die Schutzstrategien für den Chinesischen Riesensalamander müssen dringend angepasst werden", sagt Jing Che vom Kunming Institut für Zoologie. Sie schlägt vor, die verschiedenen Arten getrennt voneinander zu züchten und ausschließlich in ihren natürlichen Herkunftsgebieten auszusetzen.

