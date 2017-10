Warnung des WWF Waldelefantensterben in Zentralafrika

Einem neuen Zensus zufolge gibt es in Kamerun, im Kongo, in der Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik und in Gabun nur noch etwa 10.000 Waldelefanten, erklärte der Umweltverband WWF am Mittwoch.

Die Zahl der Waldelefanten im zentralafrikanischen Kongobecken ist der Tierschutzorganisation zufolge damit wegen anhaltender Wilderei seit 2008 um etwa zwei Drittel eingebrochen.

Wilderer töten die Dickhäuter oft, um an ihre Stoßzähne aus Elfenbein zu kommen.

Wenn beim Schutz der Waldelefanten nicht in wenigen Jahren eine Trendwende erreicht werde, wäre ihre Zahl so weit dezimiert, dass sie sich nicht mehr aus eigener Kraft erholen könnten, warnte die Afrika-Referentin des WWF Deutschland, Ilka Herbinger.

Einst lebten 20 Millionen Elefanten in Afrika

Waldelefanten leben vor allem in Regenwäldern West- und Zentralafrikas. Im Rest des Kontinents sind die wesentlich zahlreicheren afrikanischen Elefanten zuhause.

Insgesamt stabilisiert sich die Zahl der Elefanten auf dem Kontinent wieder. Seit 2011 ist die Zahl der von Wilderern getöteten Dickhäutern rückläufig, wie das Sekretariat des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (Cites) am Dienstag erklärt hatte.

Es sterben demnach jedoch weiterhin mehr Elefanten in Folge von Wilderei als an natürlichen Todesursachen.

Schätzungen zufolge gibt es in Afrika noch gut 415.000 Elefanten, die meisten davon im südlichen Afrika, angeführt von Botswana. Einst lebten 20 Millionen Elefanten in Afrika.

In Asien gibt es derzeit etwas 50.000 Elefanten.