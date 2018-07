Bericht des Umweltbundesamts Deutsche verbrauchen im Jahr rund 220 Kilo Verpackungen pro Kopf

Nirgends in der EU fällt pro Kopf mehr Verpackungsmüll an als in Deutschland. Das Umweltbundesamt weist außerdem auf ein Problem hin, das bisher kaum jemand auf dem Schirm hat.