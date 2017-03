Neuordnung Studie stellt Dinosaurier-Stammbaum in Frage

Was die Paläontologen Matthew G. Baron, David B. Norman und Paul M. Barrett in der aktuellen Ausgabe des Fachblatts "Nature" veröffentlichen, hat das Zeug, Fachkreise auf Jahre zu beschäftigen: Sie stellen den seit rund 137 Jahren bestehenden wissenschaftlichen Konsens über den Stammbaum der Dinosaurier in Frage.

Ihre wichtigsten Thesen:

Dinosaurier entwickelten sich nicht auf der Süd-, sondern auf der Nordhalbkugel: Damit stellt sich auch die Frage nach ihren unmittelbaren Vorfahren neu.

Die Einteilung in die zwei Ordnungen der Vogelbecken-Dinosaurier ( Ornithischia ) auf der einen Seite und auf der anderen Echsenbecken- und Raubsaurier (Sauropoda und Theropoda ) sei falsch.

) auf der einen Seite und auf der anderen Echsenbecken- und Raubsaurier (Sauropoda und ) sei falsch. Stattdessen bildeten die Raubsaurier mit den Vogelbecken-Sauriern eine gemeinsame Ordnung, die Ornithoscelida.

Die langhalsigen Sauropoden stehen nun als einzige Vertreter der Echsenbecken-Dinosaurier da.

stehen nun als einzige Vertreter der Echsenbecken-Dinosaurier da. Weil diese neue Einteilung auf der Analyse anderer physischer Merkmale beruht als bisher, seien zahlreiche Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Saurierarten zu überprüfen, es würden Neuklassifizierungen und Umbenennungen nötig.

"Wenn sich das alles in künftigen Analysen anderer Forscher bestätigt, werden wir möglicherweise Lehrbücher umschreiben", sagt der Paläontologe Thomas R. Holtz, einer der führenden Raubsaurier-Experten der Welt, auf SPIEGEL-Anfrage.

SPIEGEL ONLINE Stammbaum, alt und neu in einem Bild: Die Raubsaurier haben den Ast gewechselt

Holtz findet den Ansatz der Studie durchaus plausibel. Sein Kollege Martin Sander, ein renommierter Experte für Gigantismus bei Dinosauriern, sieht das ähnlich: Den ganzen Stammbaum einmal völlig neu anzusehen, sei durchaus sinnvoll, denn "wir haben in den letzten Jahrzehnten ja auch viele neue Entdeckungen gemacht".

Probleme machen dabei vor allem basale, also sehr frühe Dinosaurier sowie Dinosaurier-Vorläufer, deren Körpermerkmale nicht immer eindeutig einzuordnen oder sogar einer der zwei großen Entwicklungslinien zuzuordnen seien.

Studie beseitigt alte Widersprüche

Logisch, findet Sander: Irgendwo am Ursprung der Dinosaurierentwicklung habe es natürlich einen Knotenpunkt gegeben, von dem die Entwicklungslinien ausgingen und an dem sich alle Vertreter der Dinosaurier noch stark ähnelten. Ihre Diversifikation stand ja erst am Anfang. "Das", sagt Sander, "führt natürlich zu Unschärfen", vor allem an der Wurzel des Stammbaums.

Dazu kommen immer mehr neue Entdeckungen, die nicht so einfach in die alten Schemata passen. Der ursprüngliche Stammbaum war anhand von vergleichsweise wenigen bekannten Arten aufgestellt worden - im Grunde auf Basis einer mangelhaften Datenlage. Kein Wunder, dass eine heutige Analyse breiter ansetzt und das auch muss - denn viele neuere Entdeckungen warfen neue Fragen auf. Auch, dass neue Daten neue Erkenntnisse bringen, ist nicht überraschend - wohl aber, wie radikal die Autoren den Stammbaum umschreiben.

Am besten lässt sich die Bedeutung der Studie an ihrem plakativsten Befund darstellen: Der Neuzuordnung der Raubsaurier zu den Vogelbecken-Dinosauriern - und den Konsequenzen, die das für die Erklärung der Evolutionsgeschichte der Vögel hätte.

Bisher ging man davon aus, dass sich die Vögel aus Echsenbecken-Dinosauriern entwickelten, zu denen man bisher ja auch die Raubsaurier zählte, die direkten Vorfahren der Vögel. Damit erklärte man die Piepmätze aber auch zu engen Verwandten der gigantischen, langhalsigen vierbeinigen Sauropoden, nicht aber zu Verwandten der Vogelbecken-Saurier. Mit denen teilten sie aber nicht nur die Gestalt ihres Beckens, sondern noch ein weiteres, nicht ganz unwichtiges Merkmal: Federn.

Die sucht man wiederum an Echsenbecken-Sauriern, die bisher als ihre engsten Verwandten gehandelt wurden, vergeblich. Sollte das Gefieder also zweimal, völlig unabhängig voneinander ausgeprägt worden sein? Da klingt die neue Stammbaum-These logischer, findet Thomas Holtz: Die Raubsaurier und damit auch die Vögel den Vogelbecken-Sauriern zuzuordnen, löst die Widersprüche elegant auf.

Die Studie ist ein Anstoß, kein endgültiger Befund

Im neuen Stammbaum sind Vögel nun enge Verwandte von teilweise gefiederten Tieren, deren Beckenstruktur der von Vögeln ähnelt.

Doch heißt das, dass jetzt durch eine einzige Veröffentlichung der bisherige Stammbaum verworfen werden kann?

Die Studie habe auch Schwächen, meint Martin Sander: Wie sei das beispielsweise mit den pneumatisierten Knochen bei Sauropoden, Raubsauriern und Vögeln? Alle genannten Tiergruppen verfügten über teils hohle, mit Luftsäcken gefüllte Knochen. Das spart einerseits Gewicht, ohne Stabilität zu kosten, und war und ist bei diesen Tieren andererseits wohl Teil des Atmungssystems.

Eine offensichtlich sehr komplexe evolutionäre Anpassung, doch pneumatisierte Knochen sind bei Vogelbecken-Sauriern nicht zu finden. Betrachtet man also nur dieses Merkmal, erscheinen Raubsaurier und Vögel wieder verwandter mit Sauropoden, argumentiert Sander. Der vergleichende Blick auf einzelne Details ist also nicht ausreichend, um zu einer stichhaltigen Einordnung zu kommen.

Die Vielfalt der Dinosaurier Beginn einer Karriere: Vor circa 240 Millionen Jahren traten erste schlanke, auf zwei Beinen rennende Räuber wie dieser Herrerasaurus auf. So oder sehr ähnlich muss man sich den Prototypen des Dinosauriers vorstellen. Doch es blieb nicht bei diesen kleinen, flinken Raubtieren. Bald besetzten sie jede denkbare ökologische Nische - und entwickelten einen beispiellosen Formenreichtum. Ihren Stammbaum unterteilte man seit 137 Jahren in zwei Hauptzweige: Die Echsenbeckensaurier (rechts) und die Vogelbeckensaurier (links). Die Raubsaurier, aus denen sich am Ende die Vögel entwickeln sollten, ordnete man somit der Verwandtschaft der riesigen Langhälse zu. Eine neue Studie revidiert dieses Bild - und verlegt die räuberischen Zweibeiner und ihre fliegenden Nachkommen zu den Vogelbeckensauriern. Tyrannosaurus Rex: Dieser späte Riese ist der bekannteste "Star" unter den Raptoren. Man weiß heute, dass zumindest manche T-Rex-Verwandte gefiedert waren - und möglicherweise auch seine Jungtiere. Denn die Übergänge zwischen Raubsaurier und Vogel waren fließend: Oviraptor war ein kleiner, flinker, gefiederter Allesfresser, der wahrscheinlich ein sehr Vogel-ähnliches Brutverhalten zeigte. Man fand Fossile, die auf ihrem Gelege sitzend gestorben waren - die "Henne" war offenbar nicht bereit gewesen, ihre Brut aufzugeben. Therizinosaurus: Zu den bizarrsten Vertretern der Raubsaurier gehörten einige, die streng genommen gar keine waren - sie hatten sich einer vegetarischen Lebensweise angepasst. Schnell und wehrhaft wie ihre Raubsaurier-Verwandten dürften sie trotzdem gewesen sein - und Lebewesen, die offenkundig Vogel- und Raubsauriermerkmale vereinten. Bei ihnen galt das auch schon für das Becken, das dem von Vögeln ähnelte. Urvogel: Nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht ganz Reptil, nicht ganz Vogel - schon als 1861 der erste Archaeopteryx gefunden wurde, lebte die Diskussion darüber auf, ob Vögel möglicherweise Dinosaurier-Nachfahren sein könnten. Darwin war davon überzeugt, aber es dauerte bis in die Neunzigerjahre, bis es wissenschaftlicher Konsens wurde: Vögel sind die Überlebenden der Dinosaurier. In der bisher als wissenschaftlicher Konsens gesehenen Version des Dino-Stammbaums ordnete man die Vögel der engen Verwandtschaft der Sauropoden zu. Auch die hatten sich aus zweibeinig laufenden, kleinen Sauriern entwickelt. Dem noch relativ kleinen Plateosaurus (maximal vier Tonnen Gewicht) sah man das noch an: Er konnte sich noch auf den Hinterbeinen fortbewegen und hoch aufrichten. Spätere Vertreter der Gruppe wie Argentinosaurus unterschieden sich deutlich vom Bauplan der Raptoren: Mit geschätzt 70 Tonnen Gewicht und 30 Meter Körperlänge gehörte er zu den Giganten unter den Dinos. Die neue Stammbaum-Hypothese sieht diese Sauropoden, die sich alle sehr ähnelten, als geschlossene, für sich allein stehende Ordnung. Sieht so ein Zuniceratops eher nach einem Vogel-Verwandten aus? Aber ja, meinen die Autoren des neuen Stammbaums. Allerdings nicht wegen seines Schnabels, sondern wegen seines Beckens, das wie das eines Vogels gebaut ist. Ein weiteres Indiz für eine mögliche Verwandtschaft: Manche Ceratopsidae könnten Flaum oder Protofedern getragen haben, zumindest als Jungtiere. So oder so sind die Vogelbeckendinosaurier eine Tiergruppe mit schier unfassbarer Formenvielfalt. Iguanodon war mit bis zu acht Metern Länge und vier bis fünf Tonnen Gewicht Vertreter eines sehr häufigen und artenreichen Vogelbeckensaurier-Typus, der wahrscheinlich in Herden lebte und sich pflanzlich ernährte. Solche Saurier mögen das Herdenwild ihrer Zeit gewesen sein. Euoplocephalus hingegen ist ein besonders bizarrer Vertreter der gepanzerten, oft mit Schwanzkeulen bewaffneten Ankylosauridae. Auch sie waren Vogelbeckensaurier - und damit verwandt mit so vollkommen anders aussehenden Tieren wie Triceratops, Entenschnabelsauriern oder Stegosaurus. Und damit auch ein Vetter des T-Rex und der Taube, wie der neue Stammbaum behauptet? Warum nicht? Wie einst Plateosaurus auf der Echsenbeckensaurier-Seite konnte sich Parasaurolophus wohl sowohl zwei- als auch vierbeinig bewegen. Der Pflanzenfresser erinnert in seinem Körperbau aber durchaus auch an Raptoren - und an gerupftes Geflügel: Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass man hier einen entfernten Vogel-Verwandten sieht. Stammbaum, alte (links) und neue Version: Die offenkundigste Veränderung ist der Wechsel der Theropoda von einer Ordnung in die andere.

Kritik: Manche Lücken gestopft, andere gelassen

Baron, Norman und Barrett bauen ihren Dinosaurier-Stammbaum auf Basis einer Analyse neu auf, die deutlich mehr Arten und mehr körperliche Merkmale einbezieht, als dies vor 137 Jahren der Fall war.

Sowohl Sander als auch Holtz bemängeln jedoch, dass auch in dieser Indizienkette merkliche Lücken klaffen: Wo, fragt Holtz, seien in der Studie die Ornithischia der Trias? Gerade einmal zwei Arten seien thematisiert, und deren genaue Zuordnung ist strittig. Auch Sander entdeckt da nur "Geisterlinien": Darunter versteht man angenommene, fossil nicht hinreichend belegte Entwicklungsschritte.

Man hätte mehr Merkmale einbeziehen können, findet Martin Sander: Ähnlichkeiten im Detail fände man schließlich zwischen allen Dinosauriern. Vergleiche von zu wenigen Merkmalen könnten neue Widersprüche produzieren.

Baron, Norman und Barrett gehen davon aus, dass sie zumindest genügend viele Merkmale verglichen haben, um ihre Hypothese öffentlich zu machen. Und unter den von ihnen ausgewählten Merkmalen, sagt Holtz, "gab es mehr Hinweise für die Zugehörigkeit der Theropoda zu den Ornithischia". Ob die Befunde der Studie Bestand haben werden, müsse sich nun aber erst zeigen.

"Der nächste Schritt", sagt Holtz, "ist zu sehen, ob andere die Ergebnisse replizieren können. Und dann wird man sehen, ob neue Arten, die wir noch finden werden, in die Analyse passen." Völlig ab von jeder abschließenden Bewertung sei die Studie "sehr spannend", sagt Sander, und werde auf jeden Fall für rege Diskussionen sorgen.

Ein Prozess, der Jahre dauern wird. Erst am Ende steht dann möglicherweise ein neuer Konsens.

Thomas Holtz: "Vielleicht haben die drei recht. Zumindest wird man diese Studie in künftigen Lehrbüchern als wichtige Alternative nennen müssen. Doch wenn andere Forscher zu denselben Ergebnissen kommen, wäre es sogar möglich, dass sie ersetzt, was wir alle gelernt haben. Das nächste Jahrzehnt wird sehr, sehr interessant, wenn es um die Diskussion der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Dinosaurier geht."