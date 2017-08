Rätsel um ausgestorbene Riesentaube 22 Knochen von 22 Dodos

Vor mehr als 300 Jahren hauchte der Letzte aller Dodos sein Leben aus. Doch weltweit kümmerte das Drama, das sich auf Mauritius abspielte, niemanden. Erst als Lewis Carroll den zutraulichen, flugunfähigen Riesenvogel in seinem Kinderbuch "Alice im Wunderland" auferstehen ließ, rückte sein Schicksal ins Rampenlicht.

Der Dodo (Raphus cucullatus) war eine etwa ein Meter große, bis 15 Kilogramm schwere Taubenart mit einem um die 20 Zentimeter großem Schnabel, die ausschließlich auf der Insel im Indischen Ozean lebte. Von ihr ist bis heute kein vollständiges Skelett gefunden worden, wenig aus dem Lebenszyklus bekannt.

22 Knochen von 22 Dodo-Exemplaren hat jetzt Delphine Angst von der Universität Kapstadt in Zusammenarbeit mit dem National History Museum (NHM) in London unter die Lupe genommen, wie sie in der Zeitschrift "Scientific Reports" schreibt.

Die Forscher sind dadurch dem Rätsel auf die Spur gekommen, warum die Gefiederfarbe des Dodos nie geklärt wurde. Die einzigen Berichte über den Vogel stammen von Seeleuten, die das damals unbewohnte Mauritius 1598 erstmals erreichten. Sie beschrieben den Vogel mal als schwarz, mal als braun, mal als gänzlich federlos.

Dunkel im Sommer, flaumig im Winter

Die unterschiedlichen Beschreibungen erklären die Kapstadter Wissenschaftler damit, dass die Dodos womöglich regelmäßig in die Mauser gekommen sind. An den Knochen von verschiedenen Fundstellen konnten sie kleinere Schäden erkennen, wie sie auftreten, wenn ein erhöhter Kalziumbedarf im Körper entsteht.

Bei anderen Vogelarten, wie zum Beispiel den Pinguinen oder den Tauben, passiert dies während der Mauser. Wahrscheinlich, so die Forscher, begann die Mauser der Dodos nach dem Sommer. Das dunkle Federkleid fiel aus und wurde durch hellen Flaum ersetzt.

Auch Neues aus dem Familienleben konnten die Dodo-Forscher aus Besonderheiten beim Knochenaufbau ermitteln. Die Küken des Dodos entwickelten sich demnach in den ersten Lebensmonaten nach dem Schlüpfen sehr schnell. So konnten die Jungvögel wohl noch vor dem Sommer geschlechtsreif werden.

Die Sommermonate bringen auf Mauritius teils extreme Wetterbedingungen wie Zyklone mit sich. Das kann auch die Nahrungssuche für Tiere erschweren. Die Forscher vermuten, dass die Vögel deshalb im August, also im dortigen Winter, brüteten. Die Jungtiere waren dann im Sommer robust genug, um die Wetterbedingungen zu überstehen.

100 Jahre nach Entdeckung ausgerottet

Das weitere Wachstum hingegen verlief, im Vergleich zu ähnlichen Vogelarten, eher langsam, so die Forscher. Da der Dodo auf Mauritius keine natürlichen Fressfeinde hatte, sei eine rasche Weiterentwicklung wohl auch nicht nötig gewesen.

Diese in der Evolution entwickelten Anpassungen an ihren Lebensraum erwiesen sich allerdings als fatal, als der Mensch in das Habitat der Dodos eindrang. Für die Seemänner war der flugunfähige Riesenvogel ohne Verteidigungsreflex eine leichte Beute und willkommenes Frischfleisch an Bord, auch wenn sie das Fleisch als zäh und nicht besonders gut schmeckend beschrieben.

Auch die Nester plünderten die Seefahrer und aßen die Eier in Massen. Nicht zuletzt aber die - über die Schiffen eingeschleppten - fremden Arten machten dem Dodo den Garaus - wie Affen, Schweine, Rotwild oder Ratten. Die Vögel, die auf dem Boden brüteten, konnten sich nicht wehren. Noch nicht mal 100 Jahre nach der ersten Sichtung, zwischen 1662 und 1693, war die Art ausgerottet.