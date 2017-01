Klimapolitik 600 Firmen fordern besseren Umweltschutz von Trump

Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump gilt als Skeptiker des Klimawandels und als Gegner des Klimavertrags von Paris. Er hatte die anerkannte Theorie vom anthropogenen Klimawandel als Schwindel bezeichnet und zudem sein Kabinett mit Ministern besetzt, die ähnliche Haltungen haben. Eines seiner Argumente zuletzt waren die Kosten, mit denen US-Firmen durch den Umweltschutz belastet werden würden. "Unsere Unternehmen sind derzeit nicht wettbewerbsfähig", sagt Trump in diesem Zusammenhang.

Das sehen zahlreiche Firmen offenbar anders. Mehr als 600 Unternehmen haben sich in einem offenen Brief an den zukünftigen US-Präsidenten Trump und auch an den amtierenden Barack Obama sowie den US-Kongress gewandt und fordern die Beschleunigung einer umweltverträglichen Politik.

"Wir wollen eine effiziente US-Wirtschaft, die von einer kohlenstoffarmen Energie angetrieben wird", hieß es in einer Mitteilung. Dafür solle man auf innovative Lösungen setzen - das würde auch neue Jobs schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit ankurbeln. Die Firmen fordern in dem Dreipunkteplan etwa ein weiteres Mitwirken am Klimavertrag von Paris und die Investition in umweltfreundliche Energien. Das würde Entscheidungsträgern in der Wirtschaft ihre strategische Arbeit erleichtern.

"Der Weltklimavertrag muss geschützt werden"

Zu den Firmen, die an der Initiative "Business backs Low-Carbon USA" mitwirken, gehören etwa Konzerne wie Hewlett Packard, die Bekleidungsfirmen Gap und Levi Strauss, Hilton, Ikea, L'Oreal, Nike, Starbucks, die Lebensmittelkonzerne General Mills und Unilever, Ebay, Tesla und etliche andere. Auch zahlreiche kleinere und mittelständische Firmen sind an der Initiative beteiligt.

"Der Weltklimavertrag ist ein wichtiger Schritt in eine saubere Zukunft und muss geschützt werden", sagte etwa Lars Petersson von Ikea.

Ob die Botschaft bei Trump ankommt, ist fraglich. Umweltgruppen befürchten eine Renaissance von Kohle und Öl. Vor allem, weil die Umweltbehörde EPA von Scott Pruitt geleitet werden wird. Er hatte das Ministerium mehrfach verklagt und angekündigt, den von Obama auf den Weg gebrachten Clean Power Plan, der die Treibhausgasemissionen der USA beschränken soll, weiterhin zu bekämpfen.