Globale Erwärmung Trump verkündet Ausstieg der USA aus Klimavertrag von Paris - und will neu verhandeln

Die USA wollen das historische Klima-Abkommen von Paris kündigen. Dies erklärte US-Präsident am heutigen Donnerstag in Washington. Damit erfülle er ein Wahlkampfversprechen, wonach er die amerikanischen Arbeiter an erste Stelle setze.

China dürfe nach dem Pariser Abkommen seine Emissionen bis 2030 weiter steigern, argumentierte Trump, die USA müssten sie reduzieren. Der Klimavertrag sei mit hohen Kosten für die amerikanische Wirtschaft verbunden, weil diese ihren CO2-Ausstoß senken müsse.

In den vergangenen Tagen war der Druck auf Trump immer größer geworden, im Klimavertrag zu bleiben. Staaten weltweit hatten sich ausdrücklich zum Abkommen bekannt, darunter China, Indien, Russland, Frankreich und Deutschland.

AP US-Präsident Donald Trump

Das Klimaabkommen wurde Ende 2015 in Paris beschlossen und gilt als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel. Es sieht vor, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Die Kündigung des Pariser Klimavertrags ist frühestens drei Jahre nach seinem Inkrafttreten möglich - also im November 2019. Eine Kündigung wäre nach einer Wartezeit von einem weiteren Jahr wirksam - also frühestens im November 2020. Dann steht die nächste US-Wahl an.

