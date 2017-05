US-Ausstieg aus Klimavertrag Trump will Entscheidung in nächsten Tagen bekannt geben

Die Welt wartet auf einen Beschluss von Trump zum Welt-Klimavertrag. Doch offenbar gibt es noch keine Klarheit im Weißen Haus. "Ich werde meine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben", schrieb US-Präsident Trump am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Am Wochenende hatte er verkündet, er wolle sich in dieser Woche erklären.

Am Mittwoch hatten verschiedene Medien berichtet, die Entscheidung zum Austritt sei bereits gefallen. Trump wolle sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückziehen, hieß es unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus. Details über die genauen Austrittsmodalitäten konnte jedoch bislang niemand vermelden.

Nach einem CNN-Bericht hat der Präsident noch nicht endgültig entschieden. Trumps Haltung könne sich noch ändern, zitierte der Sender zwei hochrangige Regierungsmitarbeiter.

ExxonMobil-Chef für Verbleib

Trump wollte diesem Bericht zufolge am Mittwoch noch mit Außenminister Rex Tillerson über das Thema sprechen. Tillerson ist ein Befürworter des Paris-Abkommens. Auch der Energiekonzern ExxonMobil, den Tillerson lange leitete, plädiert für einen Verbleib in dem Vertrag.

Am Dienstag war Trump mit dem Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, zusammengekommen, der sich für den Ausstieg aus dem Abkommen einsetzt.

In seinem Wahlkampf hatte Trump erklärt, er wolle den Klimavertrag annulieren, er sei "schlecht fürs Geschäft". Das Abkommen erlaube ausländischen Bürokraten die Kontrolle über die Energiepolitik der USA.

Auf dem G7-Treffen am vergangenen Wochenende hatte Trump als einziger Teilnehmer ein Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzvertrag abgelehnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Klimadebatte in Taormina "sehr unzufriedenstellend".

Die USA haben mehrere Optionen, um sich aus dem 2015 in Paris beschlossenen Welt-Klimavertrag zurückzuziehen. Wahrscheinlich sind sich Trump und seine Berater immer noch nicht darüber einig geworden, welcher Weg der beste für sie ist.

Der schnelle Abschied: Trump könnte einfach einen Brief ans Uno-Klimasekretariat schreiben und die Mitgliedschaft der USA in der Uno-Klimarahmenkonvention kündigen. Schon in einem Jahr wäre ein solcher Rückzug wirksam - und er würde Trump auch vom Pariser Abkommen befreien. Denn es ist Teil des Uno-Klimaprozesses. Ein Komplettausstieg würde die USA allerdings der Möglichkeit berauben, auf künftige Klimaschutzverhandlungen Einfluss zu nehmen. Sie wären schlicht nicht mehr dabei.

Der langsame Abschied: Die USA bleiben Mitglied der Uno-Klimaverhandlungen, kündigen aber den Pariser Klimavertrag separat in drei Jahren - diese Wartezeit nach seinem Inkrafttreten schreibt das Abkommen vor. Ein weiteres Jahr würde verstreichen, bis der Rückzug wirksam würde. Bis dahin steht die nächste US-Wahl an - und Trump wäre womöglich gar nicht mehr Präsident.

Der leise Abschied: Die USA bleiben drin im Pariser Abkommen und im Uno-Klimaprozess. Doch sie blockieren die Umsetzung oder verlangen Nachverhandlungen. Trump könnte auch die finanziellen Klimaschutzzusagen der USA an arme Länder zurückhalten. Die Beträge waren entscheidende Grundlage für die Zustimmung ärmerer Länder zum Vertrag, würden sie entfallen, wackelte das Vertragskonstrukt. Die USA könnten zudem ihre selbst gesteckten Ziele zur Eindämmung des Treibhausgasausstoßes ignorieren. Der Klimavertrag sieht für einen solchen Fall keine Sanktionen vor.