Eis im Fluss

Kapitel 2: Bohrung im Untergrund

Wer mit eigenen Augen sehen will, wo Grönland nun tatsächlich angebohrt wird, muss nach dem Aussteigen aus dem Flugzeug in den Untergrund hinabsteigen. Über eine Rampe geht es abwärts, der Schnee knirscht unter den Schuhen. Die Bohrung beginnt nämlich nicht an der Eisoberfläche, sondern in einem Tunnel darunter, in sieben Metern Tiefe.

Dass unter der Erdoberfläche gebohrt wird, hat mit der Angst um die Eisproben zu tun, die hier nach oben befördert werden. Tief unten am Bohrkopf haben sie Temperaturen von etwa -30 Grad Celsius. An der Eisoberfläche dagegen kann es zumindest an einem Sommertag aber recht warm werden, Null Grad werden dann locker erreicht. Bei diesen Temperaturen drohen die Bohrkerne schon bei der kleinsten Belastung zu zerspringen.

Panoramafoto: Das Bohrcamp auf dem Eis

Also bleiben die Kerne unter der Oberfläche. Hier ist auch das Reich von Sepp Kipfstuhl vom Alfred-Wegener-Institut. Vor 65 Jahren in der Oberpfalz geboren, hat er sich in zahllosen Sommern und Wintern in der Arktis und Antarktis herumgeschlagen. Nun also bei "Eastgrip".

Heute steht der Bohrer still, aber normalerweise läuft es so: Immer in Zwei-Meter-Schritten geht es abwärts ins Eis - und damit auch zurück ins Klima längst vergangener Tage. Nach und nach wird der Bohrkern nach oben befördert, erst in 1,65 Meter lange Stücke geteilt, dann diese in 55-Zentimeter-Abschnitte. "Wir haben pro Meter hier etwa fünf bis sechs Jahre", sagt Kipfstuhl.

Russellgletscher in Westgrönland: Aus Daten des deutsch-amerikanischen "Grace"-Satelliten haben Forscher für Grönland für die Jahre 2003 bis 2016 ein Minus von etwa 270 Gigatonnen Eis ausgerechnet. Pro Jahr. Und jedes Jahr...

In einem besonders gekühlten Bereich des Tunnels - minus 30 Grad ist es hier frisch - werden die Kerne mit einer Kreissäge auf Länge gebracht, nebenan in Regalen zwischengelagert - und noch eine Eiskaverne weiter erstmals untersucht.

Nur von Ende April bis August kann bei "Eastgrip" überhaupt gearbeitet werden. Bis jetzt ist der Bohrer um die 300 Meter in die Tiefe gekommen. Im nächsten Sommer wollen die Forscher aber schon das Gestein unter dem 2500 Meter dicken Eis erreicht haben. Dann wollen sie unter anderem die Frage klären, wie schnell sich die untersten Schichten des Eises bewegen.