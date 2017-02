Erste Frühlingsboten Die Natur erwacht aus dem Winter

Noch sind die Wälder kahl und die Natur wirkt nach dem langen Winter wie erstarrt. Doch wer genau hinschaut, kann die ersten Frühlingsboten entdecken. "Obwohl es draußen noch kalt ist, haben die Vögel schon Frühlingsgefühle und suchen nach Nistmöglichkeiten", sagt Eva Goris von der Deutschen Wildtier Stiftung.

"Das Liebesgeflüster der Vögel, die schon in den frühen Morgenstunden ihr Piepkonzert starten, ist weniger von der Temperatur als vom Licht abhängig." Dabei singen Vögel nicht aus Freude am Singen: "Die Männchen wollen mit dem Gesang Weibchen anlocken, aber sie singen auch, um anderen Männchen gegenüber ihr Revier abzustecken", sagt Goris.

"Mach mir ein Ei"

"Das Licht bringt den Hormonhaushalt der kleinen Vögel in Schwung", erklärt der Biologe Dieter Martin. Er sieht in einer Vogelhochzeit "durchaus komische Aspekte". So zeigten die Männchen grundsätzlich ein typisches Angeberverhalten. "Herr Spatz wirbt mit monotonem Schilpen und dem sogenannten Spatzen-Tanz um das Weibchen."

Meisen zeigten den Weibchen ihre Brust und schaukelten angeberisch mit dem Körper hin und her, sagt der Biologe. "Dann stellt der Meisen-Mann die Schwanzfedern auf und trippelt laut singend zur Seite, bis das Weibchen um Futter bettelt und damit signalisiert: 'Mach mir ein Ei.'"

Entscheidend bei der Partnerwahl sei der Nistplatz. "Wer das schönste Haus besitzt, hat auch die größten Chancen." Dafür tragen Staren-Männchen sogar Halme und Blüten ins Nest. Zudem scheint die Liebe auch bei manchen Vögeln durch den Magen zu gehen: "Männliche Rotkehlchen füttern das Weibchen während der Balz", sagt Martin.

Die Hummeln sind wach

Auch Insekten spüren den Frühling bereits: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen seien die Hummel-Königinnen aus dem Winterschlaf erwacht, sagt Wildbienen-Experte Manuel Pützstück. "Hummeln können bereits bei einer Außentemperatur von zwei Grad fliegen." Als Energiequelle nutzen sie eine Extraportion Nektar, den sie in ihrer Honigblase gespeichert haben. "Die Hummeln zittern sich warm, bis sich der kleine Körper auf 30 Grad erwärmt hat", erklärt Pützstück.

Bienen wagten den ersten Ausflug erst bei Temperaturen von etwa zehn Grad, ergänzt der Biologe Peer Cyriacks.

Igel und Feldhamster gehen auf Futtersuche

Auch Erdkröten erwachen dann aus ihrer Winterstarre und verlassen ihre Schlummerhöhlen. "Wenn die Temperatur mehrere Tage über fünf Grad liegt, wandern sie in ihre Laichgewässer", sagt Cyriacks. "Unterwegs treffen die Kröten-Damen ihre Prinzen."

Die Auserwählten zögerten nicht lange: "Ruckzuck klettern sie auf den Rücken der Weibchen und lassen sich von diesen zum nächsten Gewässer tragen", sagt Jenifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung. Dort beginnt die Fortpflanzung der Erdkröten. Nach dem Laichvorgang "gehen Herr und Frau Kröte wieder getrennte Wege".

Auch die ersten Winterschläfer wie Igel und Feldhamster erwachen in diesen Tagen und verlassen ihre Schlafstätten. "Alle Winterschläfer haben vor allem eins: einen Bärenhunger", sagt Eva Goris. "Im Schlaf haben sie jede Menge Körpergewicht verloren und müssen im Frühjahr kräftig zulegen." Das sei jedoch nicht einfach, da in der Natur derzeit noch wenig Futter zu holen ist.

10.000 Kilometer südlich in Afrika bekommen auch die Schreiadler in diesen Tagen "Frühlingsgefühle". Rund 110 Brutpaare der in Deutschland vom Aussterben bedrohten Greifvögel starten zum Rückflug in ihre Brutwälder in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wie der Biologe Andreas Kinser sagt. Den Rückflug der auch "Pommernadler" genannten Greifvögel kann man online verfolgen.