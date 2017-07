Naturfotos von SPIEGEL-ONLINE-Lesern Stadt, Land, Fluss

Anfang Juni hatten wir dazu aufgerufen, nach Hunderten faszinierender Bilder aus der fremden Makro-Welt unserer Insekten nun doch einmal größerem Getier nachzuspüren. Und wieder gab es eine Flut von Einsendungen: Vögel, Säuger, Reptilien - was einem so begegnen kann in Flur und Feld, im eigenen Garten oder einfach beim Blick aus dem Fenster.

Der erhoffte Waschbär - in Teilen des Landes angeblich regelrecht häufig - lief noch keinem unserer Leser-Fotografen vor die Linse. Dafür entpuppte sich der prächtige, grüne Halsbandsittich als zunehmend erfolgreicher Neubürger, der in immer mehr Regionen gesichtet wird.

Aus Köln und Bonn ist das seit vielen Jahren bekannt: Dort fliegen die exotischen Vögel in Schwärmen. Inzwischen gilt das aber anscheinend auch für Frankfurt am Main, und zahlreiche weitere Fotos erreichten uns aus Stuttgart sowie Gemeinden entlang des Oberrheins.

Fast genauso exotisch wirken auf uns die zahlreichen Fotos verschiedener heimischer Reptilien und Amphibien. Gerade für Städter ist das ein fremder Aspekt unserer Tierwelt, dabei leben hierzulande 21 Amphibienarten und immerhin 14 Reptilienarten. Viele davon allerdings nur in regionaler Verbreitung, und das sieht man auch an den Einsendungen: Kriechtiere begegnen unseren Leserfotografen vorzugsweise in den südlichen Bundesländern.

Bei unseren Säugern ist noch Luft nach oben. Zählt man Neozoen wie den Marderhund, gelegentlich einwandernde Elche, die langsam steigende Zahl unserer Wölfe oder das im Sauerland ausgewilderte Wisent dazu, dann leben in Deutschland heute wieder über 90 Säugetierarten.

Die meisten sind so scheu, dass man Glück braucht, um sie zu erwischen - und über ein Viertel macht es den Fotografen dadurch schwer, dass sie nicht nur enorm schnell sind, sondern auch ausschließlich nachtaktiv: Fledermäuse stellen mit 25 Arten das Gros unserer heimischen Säugetiere. Gelingt Ihnen da ein Schnappschuss?

Viele eingesandte Fotos, die noch auf ihre Veröffentlichung warten, zeigen Tiere ganz anderer Art - nämlich die, mit denen wir unser Leben teilen. Erweitern wir unsere Foto-Aktion also um diese zwei Aspekte:

Tiere bei Nacht

die Tiere in unserem Leben

Wenn auch Sie teilnehmen wollen und Ihre schönsten Tierfotos öffentlich teilen wollen, gilt auch diesmal wieder: Mit der Einsendung Ihrer Fotos (E-Mail-Link: Einfach klicken!) erklären Sie sich bereit zur einmaligen, unentgeltlichen Veröffentlichung und bestätigen, dass Sie die Rechte an dem betreffenden Bild besitzen (eigenes Foto, kein Internetfund). Eine Bitte: Begrenzen Sie die Zahl Ihrer Einsendungen auf fünf Bilder! Interessant sind immer auch Angaben, wo Sie Ihre Beobachtungen gemacht haben.

Viel Spaß beim Fotografieren: Wir sind gespannt!

"Expedition Balkonien":

SPIEGEL-ONLINE-Leser dokumentieren heimische Natur

Teil 1: Nanu, was schwirrt denn da?

Teil 2: Die schönsten Insektenfotos

Teil 3: Im Makro-Wunderland

Teil 4: Es kreucht und fleucht