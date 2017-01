Prähistorische Schwergewichte Giganten unter den Ottern

Otter sind bis heute die größten Vertreter der Marder: Seeotter erreichen eine Länge von 150 Zentimetern und ein Gewicht von 45 Kilogramm. Das ist Respekt einflößend, im direkten Vergleich mit dem Schwergewicht Siamogale melilutra aber nur Mittelgewicht.

Der prähistorische Otter, den ein Forscherteam um Xiaoming Wang im Südwesten Chinas ausgegraben hat und nun im "Journal of Systematic Palaeontology" vorstellt, soll bis zu 60 Kilogramm auf die Waage gebracht haben - und dabei etwa so groß wie ein Wolf gewesen sein. Von Kopf bis Schwanz, glauben die Forscher, maß das Tier gut zwei Meter.

Tierwelt ähnelte der heutigen

Siamogale lebte im ausgehenden Miozän vor circa 6,2 Millionen Jahren. Das klingt viel, ist es aber letztlich nicht: Die Tierwelt des Miozän ähnelte der heutigen bereits deutlich, auch Siamogale wäre uns - abgesehen von seiner ungewöhnlichen Größe - wohl vertraut vorgekommen. Auch der Mensch war bereits in Mache: Siamogale lebte in China, als sich in Afrika mit Orrorin tugenensis und Sahelanthropus tchadensis gerade die ersten menschenartigen Primaten auf zwei Beine aufrichteten.

Warum der Großotter ausstarb, ist ungewiss. Das ausgehende Miozän gilt allerdings als eine Zeit vergleichsweise trockenen Klimas, die in vielen Weltgegenden mit einer Ausbreitung von Steppen und Wüsten einherging - für einen Großotter vielleicht nicht unbedingt ideale Bedingungen.

Groß? Ja, aber nicht der Größte

Xiaoming Wang und seine Koautoren beschreiben ihn als Krebs- und Schalentiere knackenden Flachwasserbewohner. Anders als heutige Otter, die solche harte Beute gern mit Steinen zertrümmern, öffnete Siamogale deren Schalen wohl relativ mühelos. Seine Backenzähne waren überdurchschnittlich ausgeprägt und - typisch für Otter - mit kronenartigen Erhebungen versehen, die das Aufbrechen solcher harten Dinge erleichtern ("bunodonte" Zahnform).

Siamogale melilutra ist die bisher größte je entdeckte Art eines prähistorischen, eindeutig aquatisch lebenden Otters. Der größte Otter aller Zeiten war er aber wohl nicht: Diesen Titel beansprucht noch immer Enhydriodon dikikae für sich, der "Bären-Otter".

200 Kilogramm Kampfgewicht

Folgt man der Beschreibung dieses Brockens, hätte man Enhydriodon aber wohl ein Schild mit der Bezeichnung "Otter" um den Hals hängen müssen, um ihn gleich als solchen zu erkennen. Vor rund 3,3 Millionen Jahren lebte Enhydriodon in einem Gebiet vom Tschad bis Äthiopien. Seine Proportionen entsprachen grob denen eines sibirischen Braunbärs: Er war deutlich mehr als zwei Meter lang und äußerst massig. 200 Kilogramm Kampfgewicht trauen ihm seine Entdecker zu.

Ziemlich wehrhaft dürfte er auch gewesen sein. Das ungewöhnlichste Merkmal des Tieres war sein Gebiss, mächtige Reißzähne in Ober- und Unterkiefer nahmen ihm wohl jeden Kuscheltier-Appeal. Ob Enhydriodon wie andere, moderne Otter vor allem im Wasser lebte oder auch zeitweise an Land jagte, ist umstritten.