Mysteriöses Fossil Monster bleibt Monster

Gleich zweimal machte Tullimonstrum gregarium, eines der bizarrsten je gefundenen fossilen Meereslebewesen, im letzten Frühjahr Schlagzeilen. Im März konstatierte eine Forschergruppe um Victoria McCoy im Fachblatt "Nature", das bizarre "Monster" sei eine Art Chordatier gewesen. Einen Monat später stützte eine Studie von Thomas Clements und anderen diese These im gleichen Magazin mit ähnlichen Ergebnissen. Für McCoy wie Clements war Tullimonstrum damit eine Art sehr archaischer Fisch.

In dieser Woche widerspricht dem vehement eine Forschergruppe um Lauren Sallan, die sich im Fachblatt "Paleontology" an den zwei Studien aus dem Vorjahr abarbeitet. Ihr Fazit: Alles Irrtum. Keine Ahnung, was Tullimonstrum wirklich war, aber definitiv kein Wirbeltier und früher Fisch.

Sallan argumentiert, ihre Kollegen hätten in ihren Studien bestimmte Merkmale schlicht falsch interpretiert. Clements hatte die seltsamen Stilaugen des Wesens, die es an den Enden eines bizarren Querbalkens trug, der an Bauch oder Rücken im ersten Körperdrittel befestigt war, als Fischaugen gedeutet. Das, sagt nun Sallan, waren sie gerade nicht: Tullimonstrum habe eindeutig linsenlose Augen besessen. Und die habe es im Laufe der Evolution an allen möglichen Tieren vom Mollusken bis zum primitiven Krebstier gegeben, aber nicht bei Fischen.

Und McCoys Studie, die auf Analysen von 1200 Fossilien beruhte? Habe einen elementaren Fehler gemacht: McCoy deutete eine röhrenartige Struktur als Chorda dorsalis, eine Art Ur-Wirbelsäule. Das sei sie aber nicht, weil diese bekannte Längststruktur nicht in den Tieren gelegen habe, sondern zu den Oberflächenstrukturen der Fossilien gehörte. Tullimonstrum könne darum alles mögliche gewesen sein, aber definitiv kein Fisch. Medien ließen auf die "Das Rätsel ist gelöst"-Schlagzeilen vom letzten Jahr prompt "Das Rätselraten geht weiter" folgen.

Ein Puzzle, bei dem stets etwas nicht passen will

Fans des mysteriösen Fossils, das 1989 zum Staatsfossil von Illinois ernannt wurde, kennen das. Seit der Erstbeschreibung der Art im Jahr 1966 debattiert die Fachwelt über Tullimonstrum wie sonst über kaum eine andere fossile Art. Es war ein Tier von extremer Fremdartigkeit: Zwischen 25 und 40 Zentimeter lang bevölkerte es vor mehr als 300 Millionen Jahren Flachmeere Nordamerikas. Und das offenbar in großer Zahl: Der Namensbestandteil "gregarium" bedeutet soviel wie "gewöhnlich" und verweist auf ungewöhnlich häufige Funde - es wurden tausende Exemplare gefunden.

Alles andere an Tullimonstrum war ungewöhnlich. Das fanden schon die Forscher am Field Museum, denen der Hobby-Fossilsammler Francis Tully 1955 den ersten Fund brachte, weil er diese Seltsamkeit selbst nicht deuten konnte. Das ging den Fachleuten allerdings auch nicht anders:

Sie entdeckten am Hinterkörper Flossen, die an die von Sepien erinnerte. War Tullimonstrum ein Tintenfisch?

Sie entdeckten Stilaugen und eine Art Rüssel oder Greifarm. War das eine Art Arthropode, ein archaischer Hummer-Verwandter? Tatsächlich gab es rund 200 Millionen Jahre vor Tullimonstrum mit Opabinia einen Arthropoden, der durchaus ähnlich gebaut war (siehe Video unten).

Sie entdeckten Ähnlichkeiten zu Seeschnecken, zu Borstenwürmern, zu Neunaugen und mehr. Gehörte Tullimonstrum in eine dieser Schubladen?

Es vergingen elf Jahre, bis die Erstbeschreibung dieses tierischen Puzzles veröffentlicht wurde, die Tullimonstrum zum Wurm erklärte. Es dauerte nicht lang, bis das Widerspruch weckte. Nichts an Tullimonstrum war so eindeutig, dass es eine stichhaltige Einordnung erlaubt hätte. Dafür gab es jede Menge Indizien, die in ständig andere Richtung wiesen.

Daran hat sich seitdem nichts geändert: Tullys Monster blieb der Wolpertinger des Karbon und bleibt es offenbar auch noch eine Weile. Wer will, entdeckt an ihm Merkmale der verschiedensten Tiere.

Was man an Tullimonstrum allerdings nicht entdeckt, behauptet Lauren Sallan, sind Schlüsselmerkmale, die allen auch noch so frühen Fischen gemein sind - wie Strukturen des Ohres oder Spuren eines Seitenlinienorganes, die Fische brauchen, um zu navigieren oder Bewegungsreize aufzunehmen: "Wenn man über 1000 Exemplare untersucht, sollte man doch davon ausgehen können, so etwas zu finden."