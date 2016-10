Spektakulärer Fossilien-Fund Vogelrufe unter Dinosauriern

Die Nachtigall hat den Ruf, unter den Vögeln ein besonders vortrefflicher Sänger zu sein. Möglich macht das der Stimmkopf der Tiere - auch unterer Kehlkopf genannt. Dieser hat Vögeln offenbar bereits früher eine Singstimme ermöglicht, als bisher angenommen.

In einem mindestens 66 Millionen Jahre alten Fossil aus der Antarktis haben Forscher den mit Abstand ältesten Stimmkopf eines Vogels entdeckt - er hat einen Durchmesser von etwa einem Zentimeter. Vegavis iaai ist ein Vorfahre von Enten und Gänsen, der zurzeit der späten Dinosaurier lebte.

Das Fossil war bereits 1992 nahe der Antarktis auf der Vega-Insel in der Weddell-See gefunden worden. Aber erst 2013 hatte die Paläontologin Julia Clarke von der University of Texas in Austin es registriert und per Röntgencomputertomographie rekonstruiert. Wegen der Anatomie geht sie in der Zeitschrift "Nature" davon aus, dass Vegavis iaai ähnliche Rufe ausstieß wie heutige Enten und Gänse.

Einen Stimmkopf - wissenschaftlich: Syrinx - gibt es heute nur bei Vögeln. Das Lautbildungsorgan besteht aus starren Knorpelringen, die Stimmfalten oder Membranen stützen, welche bei den Rufen oder beim Gesang vibrieren. Die bisher ältesten Funde waren - mit einer Ausnahme - maximal 2,5 Millionen Jahre alt. Der zwischen 66 und 69 Millionen Jahre alte Fund ist der bislang einzige Nachweis eines Stimmkopfes aus der Zeit der Dinosaurier - den Vorfahren der Vögel.

Die Studie zeigt, dass das Organ schon zur Zeit dieser Urzeit-Echsen vorhanden war. In Fossilien von Dinosauriern jener Zeit fanden die Forscher trotz ausgiebiger Suche keine Hinweise auf ein solches Organ. Daraus schließen sie, dass diese Echsen keine Laute wie heutige Vögel ausstießen. "Dieses Resultat hilft zu klären, warum außer bei Vögeln kein solches Organ bei anderen Verwandten von Dinosauriern oder Krokodilen erhalten ist", wird Clarke in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert. Weil der Stimmkopf bei Dinosauriern nicht vorhanden ist, vermuten die Wissenschaftler, dass er erst relativ spät in der Evolution der Vögel entstand - nach der Entwicklung von Flug und Federn.

In einem "Nature"-Kommentar schreibt Patrick O'Connor von der Ohio University in Athens, bisher sei die Evolution des vogeltypischen Syrinx sträflich vernachlässigt worden. Das liege auch daran, dass Biologen nicht damit gerechnet hätten, dass man einen Stimmkopf in Fossilien entdecken könnte. Die Studie eröffne nun ein völlig neues Forschungsfeld. "Ich vermute, dass es weitere Beispiele für diese anscheinend vogelspezifische Struktur in Museumssammlungen rund um den Globus gibt", schreibt er.