Manuel Valls Frankreichs Ministerpräsident fordert Zölle für Klimasünder

Europa müsse aktiv werden, um zu verhindern, dass Unternehmen in Länder umzögen, die das Pariser Klimaabkommen verachteten, schrieb Frankreichs Ministerpräsident Manuel Valls in einem am Mittwoch veröffentlichten Meinungsbeitrag für die Zeitung "Les Echos". Valls fordert Extra-Zölle für Produkte aus Ländern, die sich nicht am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen.

Damit stellte sich Valls gegen Stimmen aus Deutschland und der EU-Kommission, die zuletzt Forderungen des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy nach höheren Steuern für US-Produkte im Fall eines Austritts aus dem Abkommen abgelehnt hatten.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich aus dem Pariser Abkommen zurückzuziehen, mit dem der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen reduziert werden soll. Er will stattdessen die Förderung von Kohle, Schiefergas und Öl ankurbeln.