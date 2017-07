G20 und der Klimavertrag Gipfel-Delegationen auf Kollisionskurs

Kanzlerin Angela Merkel droht eine Niederlage in ihrer Paradedisziplin: der internationalen Diplomatie. Als weltweit angesehene Vermittlerin hat sie Gipfeltreffen stets als Erfolge verbuchen können. Und gerade auch der Welt-Klimavertrag von Paris war ein Werk deutscher Diplomaten, die auf diversen Klimakonferenzen mit ambitionierter Strategie Verbündete gewannen. Doch dann verkündete US-Präsident Donald Trump am 1. Juni den Ausstieg seines Landes aus dem Klimavertrag.

Trump sieht in dem fein austarierten Abkommen, das den weltweiten Ausstoß von CO2 eindämmen soll, einen Wettbewerbsnachteil für sein Land. Werden andere Länder ihren finanziellen Verpflichtungen jetzt noch nachkommen und teure Energieumstellungen umsetzen, wenn die USA nicht mehr mitziehen?

Die auf dem G20-Gipfel in Hamburg versammelten Staaten verantworten gut drei Viertel des aktuellen Treibhausgas-Ausstoßes. Gelänge es Trump dort, andere Länder auf seine Seite zu ziehen, wäre der Klimavertrag ernsthaft in Gefahr.

Merkel wiederum will die Erwähnung des Paris-Abkommens um jeden Preis in der G20-Erklärung halten, das Ziel gilt als rote Linie der Bundesregierung. Seit Monaten versuchen Merkels Leute mit intensiver Diplomatie die internationale Klimaallianz bei der Stange zu halten.

Die Europäische Union steht zur geplanten G20-Erklärung. Doch ansonsten herrscht kaum Einigkeit unter den Gipfelteilnehmern. Zwar bemühte sich die Bundesregierung andere Staaten zu finden, die das Pariser Abkommen öffentlich weiter unterstützen würden. Allzu viele wurden es nicht.

Wer wird Merkel auf dem Gipfel unterstützen? Welche Staaten könnten sich auf die Seite der Amerikaner schlagen? Welche Vorteile versprechen sie sich davon? Die Hauptakteure und ihre Positionen im Überblick:

USA - die Angreifer

Für Donald Trump ist der Klimavertrag keine historische Übereinkunft aller Staaten, für ihn zählt die gemeinsame Anstrengung nicht, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Er sieht das Abkommen als einen schlecht ausgehandelten "Deal", der die USA im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb benachteiligt.

Verschärfend kommt hinzu: Anstatt den Wandel zu den Erneuerbaren Energien zu fördern, setzt er vor allem auf die Kohle - ausgerechnet den fossilen Energieträger, der bei der Verbrennung besonders viel Treibhausgas freisetzt. Es ist ein Versprechen aus seinem Wahlkampf: den Arbeitern der Kohlereviere ihre Jobs wieder zu geben.

Entsprechend kompromisslos gaben sich die amerikanische Delegationen in den Verhandlungsrunden, die den Gipfel vorbereiten sollten. Nach Informationen des SPIEGEL bleibt Trumps Tross auf Kollisionskurs: Kompromissversuche der Bundesregierung vor dem Gipfel in Hamburg wurden abgeblockt.

Europäische Union, Indien, Südkorea - Merkels standfeste Unterstützer

Die Phalanx der "vier M" - Macron, Modi, Moon und Merkel - will das Pariser Abkommen nicht nur bestätigen, sondern sogar verschärfen: Das äußerten die Staatschefs Frankreichs, Indiens, Südkoreas und die deutsche Kanzlerin in kämpferischen Reden in den Tagen vor dem Gipfel in Hamburg. Auch China steht im Prinzip zu dem Abkommen - ein Konflikt in Handelsfragen hat bislang verhindert, dass Peking sich öffentlich an die Seite der Europäer stellt.

Russland - die unberechenbare Größe

Delegierte auf Uno-Klimakonferenzen bezeichnen Russland als "unsicheren Kantonisten" - niemand weiß sicher, wie das Land sich verhalten wird, die Vertreter Moskaus lassen sich nicht in die Karten schauen. Dem Welt-Klimavertrag hat Russland zugestimmt, aber er wurde bislang nicht ratifiziert, also verpflichtend unterschrieben. Immerhin: Die Bundesregierung will keinen russischen Widerstand gegen die Vorschläge der deutschen G20-Präsidentschaft registriert haben.

Türkei - Klimaschutz als Druckmittel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte Kanzlerin Merkel den G20-Gipfel verderben, indem er eine gemeinsame Erklärung zum Klima verweigert. Erdogan begreift Klimaschutz als ein Druckmittel, den er für größere Themen einsetzen kann. Erdogan hat viele Verhandlungsfronten: der Krieg in Syrien, Wirtschaftspolitik und Migration. Dass er den Klimatrumpf einsetzt, nur um Merkel zu schaden, erscheint vielen Klimadelegierten allerdings eher unwahrscheinlich.

Mehr als 60 Kohlekraftwerke sind im Bau in der Türkei, das Thema Klima wird ausgeblendet. Die Türkei ist neben Russland das einzige G20-Land, das den Welt-Klimavertrag noch nicht ratifiziert hat.

Saudi-Arabien - lange schon Gegner der Klimaschützer

Das Land war Jahrzehnte lang der härteste Gegner eines Klimavertrags. Vor allem auf Druck der USA unter Barack Obama hat Riad dem Abkommen schließlich zugestimmt. Jetzt kommt der Druck der USA aus der Gegenrichtung. Springt Saudi-Arabien also ab?

Ein böses Omen gibt es: Den Ausstieg der USA aus dem Klimavertrag verkündete Trump nach einem Besuch in Saudi-Arabien. "Das Land würde viel aufs Spiel setzen, wenn es sich mit einer G19-Erklärung gegen die USA stellen würde", meint Ann Kathrin Schneider, Klimaexpertin bei der Umweltorganisation BUND.

Indonesien - die große Unbekannte

Das 260-Millionen-Einwohner-Land steht hinter dem Welt-Klimavertrag, stimmt jedoch wie Saudi-Arabien dankbar jeder Abschwächung zu. Die Energieversorgung des riesigen Staates basiert vor allem auf Kohle; nicht wenige Beobachter sehen in Jakarta einen heimlichen Verbündeten Trumps.

Mexiko - in der Klemme

Das Nachbarland der USA steht seit dem Beginn der Trump-Präsidentschaft besonders unter Druck: Zwar hat sich das G20-Land Mexiko auch nach dem Austritt der USA zum Klimavertrag bekannt. Doch die erwartete Unterstützung des Paris-Abkommens könnte Mexikos Position in den anderen Verhandlungen mit den USA schwächen, etwa um den Nafta-Handelsvertrag.

Kanada - zwischen den Fronten

Kanada positioniert sich als Mittler. Premier Justin Trudeau soll Merkel vorgeschlagen haben, das Paris-Abkommen aus der G20-Erklärung zu streichen, um Trump die Zustimmung zu einer allgemein gehaltenen Klimaerklärung erlauben zu können.

Für weltweite Irritationen sorgte eine Rede Trudeaus vor Angestellten der Ölindustrie: Kein Land mit solch gewaltigen Ressourcen wie Kanada würde diese nicht bergen, sagte er. Ein Affront gegen den Klimaschutz und ein krasser Widerspruch zur üblichen grünen Rhetorik Trudeaus.

Merkels Strategie für den Gipfel in Hamburg - ein Ausblick

Trumps Brachialmethode der prompten Kündigung alter Verträge kann sich kein Land entziehen, das weiter mit der Weltmacht zusammenarbeiten will - siehe Mexiko oder Saudi-Arabien. Auch die deutsche G20-Präsidentschaft versucht, den USA entgegenzukommen.

Der erste Entwurf des "Aktionsplans für Klima, Energie und Wachstum", den die Bundesregierung den G20-Delegationen im März zugeschickt hatte, wurde auf Druck der USA stark überarbeitet. Im zweiten, ebenfalls vertraulichen Entwurf vom 5. Mai fehlten zahlreiche Formulierungen, die die Abkehr von Kohle, Öl und Gas deutlich machen sollten.

Es werde "schwierige Diskussionen in Hamburg" geben, sagte Merkel vor dem Treffen und betonte: "Das Klimaabkommen ist unabkehrbar, und es ist nicht verhandelbar".

Der größtmögliche Erfolg für die Klimavertrag-Befürworter scheint vielen in der Bundesregierung eine Isolierung der Amerikaner, ein 19:1 - alle anderen außer den USA wären geeint beim Klimaschutz.

Offiziell sagt Merkel, sie suche beim Klima eine gemeinsame Position mit den USA. Wie beim G7-Gipfel in Italien Ende Mai könnte es aber auch in Hamburg auf einen Kampf um das Kleingedruckte hinauslaufen: In die Abschlusserklärung des G7-Gipfel auf Sizilien wurde auch die Sonderposition der USA in der Klimapolitik aufgenommen - in einer Fußnote.