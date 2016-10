Gentransfer Die Spinne im Virus

Eigentlich sind die Opfer der Bakteriophage WO mikroskopisch klein: Das Virus befällt nämlich nur bestimmte Bakterien. Diese sogenannten Wolbachia-Bakterien wiederum sind Parasiten und nisten sich meist in Insekten und Spinnen ein.

Umso überraschender ist, dass Forscher die Gene von Spinnen nicht in dem Bakterium nachgewiesen haben, sondern nur in dem Virus, das das Bakterium befällt. Sarah und Seth Bordenstein von der Vanderbilt University in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) haben in der Bakteriophage WO einen ganzen Komplex mit Genen höherer Lebewesen entdeckt, wie sie im Fachmagazin "Nature Communications" berichten.

Viren sind auf bestimmte Wirte spezialisiert. Sie befallen entweder Einzeller ohne echten Zellkern, wie Bakterien, oder aber Lebewesen mit einem echten Zellkern. Dazu gehören auch die Spinnen. Um sich zu vermehren, greifen Viren in das Erbgut ihrer Wirtszelle ein. Dabei übernehmen sie wichtige Gene der Wirtszelle in ihr Genom.

Das Gift der Schwarzen Witwe

Der Gentransfer zwischen Viren und ihrem Wirt ist also nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist den Autoren zufolge allerdings, dass die jetzt entdeckten Gene im Erbgut der Bakteriophage WO nicht von Bakterien stammen, sondern von einem höheren Lebewesen.

Am häufigsten fanden die Forscher Gene für die Herstellung von Latrotoxin-CTD. Latrotoxin spielt eine wichtige Rolle im Gift der Schwarzen Witwe: Es verursacht im Opfer Krämpfe, die zu Atemlähmung führen.

Das Virus, das Bakterium und die Spinne

Das bedeutet natürlich nicht, dass das Virus auch tatsächlich Spinnengift versprühen könnte. Die Forscher glauben vielmehr, dass die gefundenen Gene der Bakteriophage helfen, im Wirtstier des Bakteriums zurechtzukommen, wenn sich das Virus außerhalb der Bakterienzelle aufhält.

Wie die Gene in das Erbgut des Virus gelangt sind, ist nicht geklärt. Möglicherweise hat das Virus die Gene direkt aus dem Genom von Insekten oder Spinnen übernommen. Vielleicht diente das Bakterium, in dem das Virus eigentlich lebt, auch als Übermittler. Die Spinnengift-Gene kommen allerdings nicht mehr in dem Genom der Bakterien vor. Die dritte Möglichkeit wäre ein Gentransfer mithilfe andere Bakterien oder Viren.