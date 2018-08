Klimawandel Kann ein Sonnenschirm die Menschheit retten?

"Geoengineering" oder "Solar Radiation Management": Nicht wenige Menschen glauben, dass mit den richtigen technologischen Maßnahmen alles irgendwie machbar sei - selbst die gezielte Beeinflussung des Weltklimas. Auch unter Wissenschaftlern finden sich viele Optimisten, die glauben, dass sich unsere menschgemachten, immer deutlicher abzeichnenden Klima-Probleme durch Eingriffe in die Atmosphäre und die Stoffkreisläufe der Weltmeere reparieren ließen.

Dass wir die Beeinflussung dieser globalen Systeme zumindest ungezielt ganz prächtig hinbekommen, hat der Mensch bewiesen, seit er anfing, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Seitdem reichern sich in unserer Atmosphäre immer mehr klimaverändernde Gase an, die die Erde künstlich erwärmen. Das könnte auch für die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln zum Problem werden, wenn die Weltbevölkerung - wie prognostiziert - wächst und heutige Anbauregionen künftig zu trocken sind.

Möglich, aber mit Risiken

Prinzipiell wäre "Geoengineering", also der technische Eingriff in die globalen Kreisläufe, da eine Option, glaubt Jonathan Proctor von der University of California in Berkeley. Er glaubt nur nicht, dass es auch gut wäre: "Das ist ein bisschen so wie experimentelle Chirurgie, wenn man herausfindet, dass die Nebeneffekte der Behandlung so schlimm sind wie die Krankheit."

Eingriffe in globale Systeme, meint auch sein Kollege Solomon Hsiang, seien eben problematisch, weil man nicht vorher ausprobieren könne, wie sich Maßnahmen wirklich auswirken.

Stephen McNally/ Hulda Nelson/ UC Berkeley Geoengineering per globalem "Sonnenschirm"

Die meisten von Geoengineering-Befürwortern vorgeschlagenen Methoden lassen sich in zwei Gruppen teilen: Solche, die der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen sollen und Methoden, die die Intensität der Strahlung senken sollen, die uns erreicht. Machbar wäre prinzipiell beides:

"Carbon Dioxide Removal" (CDR), das Prinzip der negativen Emission : Der Gedanke ist einfach. Wenn wir zu viel CO2 in der Atmosphäre haben, sollten wir einen Teil davon entfernen. Tatsächlich lässt sich Kohlendioxid chemisch binden und "vergraben" oder anderweitig nutzen. Es wäre nichts anderes als die Umkehrung von dem, was wir bisher getan haben - Kohlendioxid in Form fossiler Brennstoffe aus den Tiefen zu holen, zu verbrennen und so den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu erhöhen. Das Problem daran: Alle denkbaren Maßnahmen wirken sehr langsam und sind aufwendig. Gut ist an solchen CDR-Techniken aber, dass sie auch langfristig wirken. Die "Carbon Sinks", die wir durch Kohle- und Erdölförderung zerstört haben, waren teils über hunderte Jahrmillionen stabil.

Solar Radiation Management (SRM) mit Spiegel und Sonnenschirm: Pro Stunde bestrahlt uns die Sonne mit circa 174 Billiarden Watt. Rund 25 Prozent davon werden reflektiert (das Prinzip Spiegel) oder in den oberen Schichten der Atmosphäre absorbiert (das Prinzip Sonnenschirm). Verändert sich die Zusammensetzung der Atmosphäre, kommt mehr oder weniger Energie bei uns an.

So lässt sich mit dem Prinzip Spiegel die Strahlungsmenge am Boden senken: Vorgeschlagen wurden dafür bauliche Maßnahmen wie weiße Gebäude, Dächer und Flächen, die Schaffung zusätzlicher Wasserflächen, der gezielte Anbau heller Pflanzen, das Weißen von Brach- und Wüstenflächen.

Alternativ wäre der Einsatz eines Sonnenschirms denkbar: Ohne jeden Eingriff in die Atmosphäre wäre das zum Beispiel möglich, indem man am sogenannten Lagrange-Punkt 1 im All Geröll oder Segel als Sonnen-Blocker einsetzen würde. Der Punkt liegt in etwa 1,5 Millionen Kilometer Entfernung in Richtung Sonne. Objekte, die dort ausgesetzt werden, bewegen sich parallel zur Erde um die Sonne. Man brauchte für das Konzept allerdings Unmengen an Material, das man im All präzise an diesen Punkt manövrieren müsste - teurer ließe sich das Problem kaum lösen.

Naheliegender ist das Ausbringen von Aerosolen in die Atmosphäre, um diese zu trüben oder die vermehrte Bildung von Wolken zu provozieren. Zurzeit gilt das als praktikabelster Ansatz. Doch es gibt Probleme, zeigen Proctor und Hsiang in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift "Nature".

Getty Images Stahl- und Treibhausgasproduktion in China

Zu den Schwierigkeiten, die der Klimawandel mit sich bringt, gehören Konsequenzen für die Pflanzenwelt. Klimazonen könnten sich verschieben und es für viele Pflanzen unmöglich machen, in ihren angestammten Gebieten zu überleben. Mit einem "Sonnenschirm" ließe sich dieses Problem tatsächlich lösen oder abmildern.

Schirm oder nicht: der Schaden bleibt

Gleichzeitig hätte der Eingriff aber auch negative Folgen: Forscher erwarten mit dem Klimawandel nicht zuletzt auch Probleme für die Ernährungslage. Viele Nutzpflanzen, die für die Ernährung der Menschheit von essenzieller Wichtigkeit sind, würden unter den Bedingungen eines erwärmten Klimas kleinere Ernten erbringen oder regional ganz ausfallen.

Und das, zeigen die Wissenschaftler, wäre auch mit einem Sonnenschirm nicht zu lösen. Denn weniger Licht bedeute nicht nur weniger Hitze, sondern eben auch weniger per Photosynthese in organisch verwertbare Form umgewandelte Energie - Nahrung.

Denn genau so direkt kann man sich das vorstellen: Unter dem Strich stammt jede einzelne für uns konsumierbare Kalorie aus Sonnenlicht. Senkt man dessen Intensität, senkt man auch den Ertrag essbarer Energieträger. Einfacher gesagt: Spannt man einen Sonnenschirm auf, um den Klimawandel zu bremsen, so senkt man auch die Ernteerträge.

Der potenzielle Nutzen des Schirms, sagen Proctor und Hsiang, werde durch die Nachteile, die er bringt, wieder aufgehoben. Und das können sie wissenschaftlich nachweisen.

Vulkanausbrüche: natürliches Geoengineering

Der Beweis dafür, dass das Prinzip Sonnenschirm gegen den Klimawandel effektiv einzusetzen wäre, wird alle paar Jahre eindrucksvoll erbracht: Durch große Vulkanausbrüche, die erhebliche Mengen von Staub und Aerosolen in die Atmosphäre blasen.

Proctor, Hsiang und ihre Mitautoren sahen sich die Daten über die weltweiten Vulkanausbrüche von 1979-2009 an und korrelierten sie mit den Ernteerträgen von Mais, Soja, Reis und Weizen im gleichen Zeitraum. Vor allem die Ausbrüche des El Chichón in Mexico 1982 sowie des Pinatubo auf den Philippinen 1991 brachten aussagekräftige Daten.

DPA Solarkraftwerk bei Sevilla

So blies beispielsweise der Vulkan Pinatubo 1991 satte 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Luft. Er reduzierte die Sonneneinstrahlung so weltweit um rund 2,5 Prozent. Die Temperaturen sanken dadurch global um 0,5 Grad Celsius - wenn man so will ein Beweis für die Effektivität "stratosphärischer Schleier" aus Aerosolen.

Nutzpflanzen erlebten in dieser Zeit weniger Stress durch Hitze. Sie erbrachten aber auch messbar weniger Ertrag - unter dem Strich ein Nullsummenspiel ohne Nutzen, sagen die Forscher. Hsiang: "Das ist, als gleiche man die Schulden einer Kreditkarte mit einer anderen aus. Am Ende hat man das, womit man angefangen hat, ohne das Problem zu lösen."

Jonathan Proctor hält die Daten der Studie für den ersten empirischen Beweis dafür, das Schwefeldioxid-basierte Methoden zumindest für die Landwirtschaft keine Lösung darstellen würden.

Aber die Methoden der Studie könne man nun auch auf andere Bereiche anwenden: Völlig abschreiben wollen die Forscher die Möglichkeiten von Geoengineering noch nicht. Es sei möglich, dass solche Methoden in anderen Bereichen Nutzen brächten, der ihre Nutzung rechtfertigen würde. Es sei eben nur auch unbedingt nötig, vorher Methoden zu finden, die Kosten, Nutzen und Risiken realistisch abzuschätzen.

Die zuverlässigste Methode, um Schäden für Nutzpflanzen zu verhindern und dadurch auch Wohlstand und Gesundheit von Menschen zu bewahren, stehe so oder so fest, sagt Procter: "Kohlendioxid-Emissionen senken!"

Video: Klimawandel - Ist die Welt noch zu retten?