Geologie Das spukhafte Wachstum der Alpen

Südöstlich von Innsbruck erkennen Wanderer auf spektakuläre Weise, wie die Alpen sich bewegen. Dort erstreckt sich ein 170 Kilometer langer Gebirgszug, aus dem der 3800 Meter hohe Großglockner hervorragt: das Tauernfenster.

Es lag einst tief unter der Erde. Das Gestein zeigt deutliche Spuren aus der Zeit im Untergrund: Seine Minerale wurden unter hohem Druck zusammengepresst.

Vor 20 Millionen Jahren durchbrach es die Oberfläche und steigt seither in die Höhe. Jetzt ragt das in der Tiefe veränderte Gestein des Tauernfensters zwischen Brennerpass und Mauterndorf in den Himmel.

Westlich, in der Schweiz und in Frankreich, heben sich die Alpen mit etwa zwei Millimeter pro Jahr. Östlich von Klagenfurt und Salzburg hingegen schrumpft das Gebirge, es rutscht nach Osten Richtung Balkan; Klagenfurt und Bozen wurden bereits 160 Kilometer voneinander weggeschoben.

Was geht vor?

Zahlreiche Kräfte zerren an den Alpen. Eine Berechnung enthüllt die Hauptursache der Hebung: Es sind verschwundene Gletscher, die die Alpen wachsen lassen.

Geologischer Crash

Dabei scheint sich die monströseste Kraft unter der Erde zu entfalten: Seit 55 Millionen Jahren schiebt sich von Süden her die Adriatische Erdplatte, auf der Italien liegt, wie ein Sporn in die Europäische Platte. In der Knautschzone türmen sich die Alpen.

Versteinerte Korallenriffe auf Alpengipfeln zeugen von dem geologischen Auffahrunfall - ehemaliger Meeresboden auf der Adriatischen Platte wurden in die Höhe gefaltet.

Die Plattenkollision knautschte das Gebiet auf ein Drittel seiner ursprünglichen Fläche, dabei schoben sich riesige Felspakete tief in den Untergrund. Leichtes Gestein wirkt dort wie ein Ballon, der unter Wasser gedrückt wurde - per Balloneffekt drückt das Gestein nach oben.

Wie ein entladenes Schiff

Auch Erosion lässt die Alpen wachsen. Regen nagt am Gebirge, spült kontinuierlich kleine Partikel zu Tal, sammelt sich zu Flüssen, die Kerben in den Fels schleifen.

Je mehr Material fortgespült wird, desto leichter wird das Gebirge. Wie ein entladenes Schiff heben sich die Alpen aus dem Untergrund.

Doch weder Erosion noch Erdplatten-Crash oder Balloneffekt heben die Alpen maßgeblich, berichten Forscher im Wissenschaftsblatt "Nature Communications".

Die Kräfte neutralisieren sich demnach nahezu: Je stärker sich das Gebirge infolge des kontinentalen Zusammenstoßes und Balloneffekts hebt, desto mehr Gesteinspartikel werden von Regen und Flüssen ins Tal geschwemmt.

Spukhafte Fernwirkung

Die meisten Erosionspartikel lagern sich in der Umgebung ab, häufig in Alpenseen. Sie werden also kaum weiter verfrachtet, lasten weiterhin auf den Wurzeln des Gebirges. Lediglich ein Zehntel der Alpenhebung sei mit Erosion erklärbar, schreiben die Forscher um Jürgen Mey von der Universität Potsdam in ihrer Studie.

Der Großteil des Wachstums lasse sich mit einer geradezu spukhaften Fernwirkung der Vergangenheit erklären.

Zum Höhepunkt der Eiszeit vor 18.000 Jahren lagen weitaus größere Gletscher auf den Alpen als heute, ihre Masse betrug 62.000 Milliarden Tonnen, schreiben Mey und seine Kollegen. Die Eiszeitgletscher lasteten demnach 500-mal schwerer auf den Alpen als heute.

Jürgen Mey/ Universität Potsdam Simulation: Gletscher in den Alpen vor 18.000 Jahren

Die Gletscher sind weitgehend verschwunden, dennoch wirken sie fort: Ihr Verschwinden erkläre 90 Prozent der Alpenhebung, rechnen die Forscher vor. Sie haben die Entwicklung des Gebirges im Computer simuliert.

Von der Last befreit heben sich die Alpen bis heute, sie federn quasi zurück - am stärksten dort, wo während der Eiszeit die größten Gletscher lagen: im Westen Österreichs.

Auch das westliche Tauernfenster liegt im Hebungszentrum - es setzt seinen Millionen Jahre währenden Aufstieg fort.