Großbritannien Wie Grauhörnchen ihre roten Verwandten ausrotten

Eigentlich sind die Briten selbst schuld: Dortige Adlige brachten die grauen Eichhörnchen Ende des 19. Jahrhunderts aus Nordamerika nach Europa, um sie in den Parks ihrer Herrenhäuser auszusetzen. Die Grauhörnchen verbreiteten sich rasant und verdrängten mit der Zeit ihre roten Verwandten.

Schätzungen zufolge leben in Großbritannien 2,5 Millionen Grauhörnchen (Sciurus carolinensis). Im Vergleich dazu gibt es hier nur noch an die 140.000 von einst 3,5 Millionen roten Eichhörnchen (Sciurus vulgaris).

Grauhörnchen sind den europäischen Eichhörnchen überlegen. Sie sind größer, stärker, anpassungsfähiger und bekommen mehr Nachwuchs. Was sie zusätzlich gefährlich macht, ist das Squirrelpox-Virus, ein Pockenvirus, gegen das sie selbst immun sind, nicht aber ihre roten Verwandten. Infiziert sich ein rotes Eichhörnchen mit dem Virus, stirbt es qualvoll binnen ein bis zwei Wochen.

Graues oder rotes Hörnchen - Platz ist nur für eine Art

"Die Wahl besteht also nur zwischen einem schnellen humanen Tod für die Grauen - oder dem qualvollen Tod für die Roten. Es gibt leider nur entweder oder. Und wir in Schottland haben uns für die Roten entschieden", erklärt Biologin Stephanie Johnston vom Scottish Wildlife Trust, einer der größten Artenschutz-Organisationen in Großbritannien.

Wie Johnston sind viele Schotten besorgt um ihre Lieblingsnager. So auch Wildhüter Richard Thomson. In Schottland ist der Bestand an roten Eichhörnchen zwar am größten, aber auch hier werden sie immer weniger. Thomson hat den Grauhörnchen den Kampf angesagt. Er stellt Fallen auf und erschießt die Tiere. Schuldgefühle hat er deshalb nicht.

SPIEGEL TV Wildhüter Richard Thomson ist für den Abschuss der Grauhörnchen.

"Das Leben ist grausam, die Natur ist grausam. Wissen Sie, ich hasse diese Tiere nicht, ich töte sie so schnell und sauber wie ich kann", sagt er. Thomson ist überzeugt davon, dass die Grauhörnchen als invasive Art nicht nach Schottland gehören. Er möchte die roten Hörnchen schützen, weil sie schon lange zur britischen Landschaft gehören. Manch einer sieht sie als Teil der britischen Kultur.

Auch Prinz Charles befürwortet eine Initiative zur Eindämmung der Grauhörnchen-Population. Allerdings weniger rabiat: Er plädiert dafür, die Tiere einzufangen und medikamentös unfruchtbar zu machen.

"Es ist ganz natürlich, dass Arten andere Arten ausstechen"

Tierschützer protestieren gegen die massenhafte Tötung der nordamerikanischen Nager und setzen sich für die Grauhörnchen ein. Im Süden Londons lebt die Tierschützerin Natalia Doran. Sie zieht Hörnchen-Waisenkinder auf, die in Häusern oder auf Grundstücken gefunden wurden. Die kleinen Nager bleiben bei ihr, bis sie alt genug sind, um für sich selbst zu sorgen. Dann werden sie ausgewildert.

Auf das Vorgehen der Grauhörnchen-Gegner reagiert Doran mit Unverständnis: "Es ist ganz natürlich, dass Arten andere Arten ausstechen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass rote Hörnchen nicht zu den wirklich bedrohten Arten gehören, es gibt sie zuhauf in anderen Teilen der Welt." Aus Dorans Sicht sollte der Mensch sich nicht mehr Verantwortung aufladen als nötig. Die Natur käme ohne den Menschen zurecht und sorge selbst für ein Gleichgewicht.

SPIEGEL TV Die Londoner Tierschützerin Natalia Doran zieht Grauhörnchen-Kinder mit der Flasche auf.

Die Natur sich selbst zu überlassen, davon hält Wildhüter Thomson wenig: "Das wäre großartig in einer idealen Welt. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Die Menschheit mischt sich schon sehr lange in die Natur ein. Wir müssen versuchen, das, was wir haben, zu managen und in dieser Kulturlandschaft für ein Gleichgewicht sorgen. Wir dürfen nicht zulassen, dass etwas überhandnimmt."

Prognose für Ausbreitung weit über die Grenzen Italiens

Nicht nur in Großbritannien entwickelt sich das Grauhörnchen zu einer Plage. Auch in Norditalien wird es zunehmend zum Problem. Einst durch den Menschen aus Nordamerika mitgebracht, verbreitete es sich in Südeuropa schnell.

Grauhörnchen seien nicht nur robust, sondern auch wanderfreudig, heißt es beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Computersimulationen des Populationswachstums prognostizieren laut Nabu eine Ausbreitung weit über die Grenzen Italiens hinaus - mit gravierenden Folgen. Grauhörnchen verdrängten nicht nur die Europäischen Eichhörnchen, sondern verursachten auch erhebliche Verbissschäden in der Forst- und Landwirtschaft.

Eine aktuelle Studie zeige zudem, dass Grauhörnchen deutlicher auf Waldvogelbestände einwirken als Eichhörnchen. Noch wurden in Deutschland allerdings keine großen Vorkommen an Grauhörnchen ausgemacht.

