Kapitel 1

Die Legende vom Urwald

Wie Wörter zu Waffen im Kampf um Bäume werden

Es war einmal ein Wald, der stand im Rheinland. Der stand da schon, bevor es Deutschland gab, bevor Napoleon Europa eroberte, bevor Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde. Das Land wandelte sich mit den Jahrhunderten, Bäume wichen Äckern, Häuser wurden gebaut und wieder abgerissen. Doch der Wald, der blieb. Bis heute: krumm gewachsene Eichen, hohe Buchen und Unmengen buntes Laub, in dem die Schuhe bei jedem Schritt versinken.

Die Leute nannten ihn den Hambacher Forst.

Wer den Wald betritt, sieht hohe Bäume, dadurch wirkt er riesig. Noch größer schien der Wald durch die vielen Geschichten, die man sich über ihn erzählt, vor allem in den vergangenen Monaten: Der Aufschrei ob seiner möglichen weiteren Rodung war so immens, man hätte denken können, es handele sich um eine ökologische Rarität von der Bedeutung und den Ausmaßen des brasilianischen Regenwalds.

Doch nach nur wenigen Hundert Metern enden die Waldwege abrupt. Dahinter klafft ein riesiges Loch, das sich über den ganzen Horizont erstreckt: der Tagebau Hambach, wo sich Bagger seit den Siebzigerjahren tief in die Erde graben.

Tag für Tag frisst sich eine der riesigen Maschinen dichter an die Bäume heran, den Großteil der ursprünglichen Waldfläche hat das Loch schon verschluckt. Der Hambacher Forst umfasst heute nur noch eine Fläche von 200 Hektar, das ist nicht einmal halb so groß wie der Hamburger Flughafen. Vor 40 Jahren war der Wald mehr als 20-mal so groß.

Nun soll der Rest nochmal halbiert werden - für die Braunkohle. Doch Tausende Demonstranten stellen sich seit Jahren den Baggern entgegen. Sie protestieren, besetzen Bäume, blockieren Gleisstrecken oder stürmen Bagger auf dem Tagebau.

Sie fordern: Der Hambi - wie sie den Wald nennen - soll, nein, er muss bleiben. Nur wenige der Protestierer sind vermummte Ökofundamentalisten. Viele kommen mit der ganzen Familie her, es sind Kinder, Arbeiter, Lehrerinnen, Rentner darunter. Michael Zobel ist der Vermittler in dieser Bewegung.

"Bis vor knapp fünf Jahren kannte ich den Hambacher Forst nur vom Vorbeifahren und vom Hörensagen", sagt Zobel, der mit Frau und Kindern gut 40 Kilometer westlich in Aachen lebt. Eines Tages erzählte ihm ein Freund von dem Wald und der Kohle. "Ich kam her und konnte nicht fassen, dass dieser absolut schützenwerte Wald gerodet werden soll. Er hat mich gleich fasziniert, das will ich mit anderen teilen", erzählt der 59-Jährige weiter, der als Naturpädagoge arbeitet. Seit mehr als vier Jahren führt er jeden, der will, durch den Hambacher Forst.

Am Anfang kamen nur eine Handvoll Menschen zu den Waldspaziergängen, inzwischen sind es Hunderte, manchmal Tausende - und Zobel braucht ein Mikrofon. Die Krempe seines Lederhuts schlappt ihm ins Gesicht. Er trägt eine robuste Hose und Jacke; Zobel verbringt viel Zeit draußen. Groß gewachsen und mit tiefer Stimme ist er noch aus der Ferne gut zu sehen und zu hören, ohne ins Mikro zu schreien.

Zobel ist keiner, der aneckt. Er ist der Typ Nachbar, bei dem es zu Hause nie Streit gibt und zu jeder Mahlzeit einen Salat. Ihm gelingt Erstaunliches: An diesem Sonntag sind Familien gekommen, vermummte Aktivisten, Polizisten, Arbeiter aus dem Tagebau. Sonst stehen sie sich als Feinde gegenüber, wenn es um den Hambacher Forst geht. Heute bleibt alles friedlich.

Nur ein Waldbesetzer schleudert einem Polizisten entgegen: "Verpiss dich hier!" Zobel dreht sich kurz um und lächelt dann den Zwischenruf weg. Die anderen machen es ihm nach, schnell kehrt wieder Ruhe ein. Betreten schauen die Spaziergänger auf die Spuren, die der Kampf um den Wald bislang hinterlassen hat.

Überall liegt totes Holz herum, aufgetürmt zu Barrikaden, der Waldboden ist aufgewühlt, wo einst Protestcamps in den Bäumen hingen, die von Polizisten geräumt wurden. Kleine Wanderwege sind breiten Schotter-Schneisen gewichen. Der Wald hat Narben davongetragen, aber er steht.

Wie eine Glocke stülpt er sich über die Natur und die Menschen. Wer unter ihr steht, hört keine Autobahnen, sondern das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel. Vielleicht ist das der größte Verdienst der Proteste: Sie werden am Ende die Rodung womöglich nicht verhindern können. Aber sie haben die Liebe zum Wald geweckt, das Bewusstsein dafür in die Gesellschaft getragen.

Der Aufschrei um den Hambacher Forst hallt wider in Kiel wie in München, in Köln wie in Schwerin; das erinnert an die Proteste gegen Stuttgart 21 oder die Startbahn West. Eine emotionale Debatte ist entflammt, geprägt von Missverständnissen und Lügen. Das beginnt schon beim Namen.

Umweltaktivisten sprechen lieber vom Hambacher Wald - klingt grüner, natürlicher, mehr nach Spaziergängen mit der Familie. Der Begriff Forst klingt nach wirtschaftlichem Nutzen, nach Kettensägen und Bäumen, die in genau festgelegten Reihen wachsen. "RWE spricht gezielt von Forst oder Wäldchen, um die Bedeutung des Waldes kleinzureden", sagt Zobel.

Doch welcher Name ist richtig? "Wir unterscheiden nicht streng zwischen Forst und Wald", sagt Förster Uwe Schölmerich vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Der Hambacher Forst heiße zwar Forst, sei aber trotzdem ein Wald.

Immer wieder kursiert auch die Behauptung, der Hambacher Forst sei der letzte große Mischwald Europas. Das ist Unsinn. "Tatsächlich war der Hambi bis 1978 einer der größten Laubmischwälder des Rheinlands", sagt Schölmerich. Doch das war vor Beginn des Tagebaus. Heute gibt es viele größere Wälder als ihn.

Der Hambacher Forst ist auch nicht der letzte intakte Urwald in Deutschland, wie in sozialen Netzwerken immer wieder behauptet wird. Selbst bekannte Politiker wie Sahra Wagenknecht von der Linkspartei haben entsprechende Posts geteilt.

In Wahrheit versteckt sich im Hambacher Forst keineswegs unberührte Wildnis, der Mensch prägt ihn seit Jahrhunderten. Deshalb stehen dort auch so viele Eichen. Die Menschen päppelten sie, weil sich die Eicheln perfekt als Futter für die Schweinemast eigneten. "Hätte man den Hambacher Forst sich selbst überlassen, stünden in dem Wald deutlich mehr Buchen", sagt Förster Schölmerich.

Wer solche falschen Informationen in Umlauf bringt, ist unklar. Grüne Aktivisten, die Stimmung machen wollen? Oder spielen Braunkohlebefürworter die falschen Tatsachen gezielt Aktivisten zu, in der Hoffnung, dass sie diese weiterverbreiten und sich dadurch unglaubwürdig machen? Beide Theorien kursieren, Belege gibt es keine.

Doch macht es den Hambacher Forst weniger schützenswert, wenn er kein Wald der Superlative ist? "Der Hambacher Wald ist mehr als nur Bäume", sagt Zobel. "Es geht um unser aller Zukunft; die Frage, wie wir leben können, ohne die Erde auszurauben, was wir schützen wollen, welche Welt wir unseren Enkeln hinterlassen - und zu welchem Preis."

Der Forst ist zum Symbol geworden; gegen vermeintlich sinnlose Umweltzerstörung zugunsten einer Stromerzeugung, die die Luft verpestet und dem Klima schadet. Die Lehrer, Arbeiter, Aktivisten, die ihn zu schützen versuchen, wollen nicht nur einen kleinen Wald im Rheinland retten, sondern am liebsten die ganze Welt gleich mit.