Hambacher Forst Diese Tiere und Pflanzen haben Großbauprojekte gestoppt

Der Wachtelkönig

Der Wachtelkönig, auch bekannt als Wiesenralle, ist in Deutschland als stark gefährdet eingestuft und hat in Teilen Hamburgs schon mehrere Bauvorhaben erschwert. In den Neunzigern sollte eine Großsiedlung für mehr als 3000 Menschen im Stadtteil Neugraben-Fischbek errichtet werden. Die letztlich deutlich kleiner konzipierte Wohngegend ist nun durch einen 800 Meter langer Wassergraben vom Naturschutzgebiet getrennt. Er soll sicherstellen, dass Hunde und Katzen die Vögel in Ruhe lassen.