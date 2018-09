Überraschende Entdeckung Dieser Hai mag es vegetarisch

Wie wohl bei keinem anderen Tier ist das Image der Haie ziemlich eng mit Blut verknüpft. Wenn die Tiere fressen, dann färbt sich das Wasser ziemlich schnell dunkelrot - das legen schon die zahlreichen Hai-Filme aus Hollywood nahe. Die Killermaschinen, für die die Tiere irrtümlich oft gehalten werden, gelten als die Fleischfresser schlechthin.

Doch Forscher der University of California und von der Florida International University in Miami haben nun eine Hai-Art entdeckt, die es auch vegetarisch mag - und die Pflanzen offenbar sogar häufiger als andere Meeresbewohner frisst. Der Schaufelnasen-Hammerhai (Sphyrna tiburo) ernährt sich überwiegend von Seegras. Gewissermaßen ist der Allesfresser also ein Flexitarier.

Dass sich im Magen der Tiere oft mehr als 60 Prozent Seegras befinden, sei schon aus früheren Untersuchungen bekannt, schreibt das Team um Samantha Leigh in den "Proceedings of the Royal Society B". Doch bisher hatten Forscher immer angenommen, dass die Pflanzen zufällig im Magen der Tiere landen - wenn sie auf dem Grund des Meeres nach Beutetieren wie kleinen Fischen oder Krebsen schnappen.

Um herauszufinden, ob der Seegraskonsum zufällig oder absichtlich passiert, hatten die Forscher die Pflanze im Labor zunächst nachgezüchtet. Dabei erhielt das Seegras eine Art chemische Signatur durch Zugabe eines spezifischen Kohlenstoffisotops in das Wasser. So konnte die Pflanze später leicht identifiziert werden.

Anschließend bot das Team fünf Haien, die in einem Aquarium schwammen, die Pflanzen als Nahrung an - nur zehn Prozent der Kost bestanden aus Tintenfischen. Trotzdem legten die Tiere im Verlauf von einigen Wochen an Gewicht zu. Zudem analysierten die Forscher den Stoffwechsel der Tiere. Per Bluttest wollten sie herausfinden, wie viel der Pflanzenmasse verdaut wurde und wie viel davon ausgeschieden wurde.

Die Wissenschaftler fanden hohe Konzentrationen ihres chemischen Markers aus dem Seegras im Blut sowie im Lebergewebe der Tiere. Das deuten die Forscher als Beleg dafür, dass die Seegrasnährstoffe tatsächlich absorbiert wurden. Zudem entdeckten die Forscher auch Enzyme im Organismus der Tiere, die besonders für die Verdauung von Pflanzen geeignet sind.

Die Untersuchungen zeigten, dass die Tiere mehr als die Hälfte des Seegrases aus dem Magen verdauen konnten, schlussfolgert das Team. Als einzige bisher bekannte Hai-Art seien die Tiere echte Allesfresser, schreiben die Forscher.

Schaufelnasen-Hammerhaie werden bis zu einem Meter lang. Sie kommen meist in kleinen Gruppen im östlichen Pazifik und im westlichen Atlantik an den Küsten der USA sowie Mittel- und Südamerikas vor. Dort tummeln sie sich vor allem in den Seegraswiesen. Die Rolle dieser weltweit verbreiteten Küstenökosysteme müsse nun neu bewertet werden, schreiben die Forscher. Denn die Wiesen, die auch zahlreichen anderen Meeresbewohnern Lebensraum bieten, müssten nun als Nahrungsgrundlage der Schaufelnasen-Hammerhaie angesehen werden.

