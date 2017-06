Hawaii Robbe bekommt Nachwuchs mitten am Touristenstrand

Wenn die Robben von Hawaii gebären, dann ziehen sie sich normalerweise in eher einsame Gegenden zurück. Doch ein Weibchen hatte in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) andere Pläne. Das "Rocky" getaufte Tier entschied sich für eine Niederkunft an der Waikiki-Beach. Der Hausstrand von Hawaiis Haupstadt Honolulu dürfte einer der beliebtesten Strände der Welt sein - Aufmerksamkeit war dem Weibchen und ihrem Jungen also sicher.

Die beiden zogen etliche Touristen an, die das seltene Schauspiel bestaunten. Freiwillige von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA, halten die Menschen auf Abstand und haben Warnschilder aufgestellt.

Rätsel um den Geburtsort

"Rocky" ist den Biologen bereits bekannt. Sie lebt seit 2002 in den Gewässern um Oahu, einer der acht Hauptinseln des Hawaii-Archipels. Geboren wurde sie aber vor 17 Jahren im Meer von Kauai, einer weiteren Hawaii-Inseln, teilte Angela Amlin von der NOHH mit. Warum das Tier sich nun für eine Geburt am Strand von Waikiki entschied, stellt die Fachleute vor ein Rätsel.

Zudem sei es die erste Mönchsrobben Geburt in einem belebten Touristengebiet, seit die NOHH in den Siebzigerjahren damit begann, das Verbreitungsgebiet und die Bewegungen der Tiere zu dokumentieren.

Hawaii-Mönchsrobben gelten als gefährdete Art. Die Tiere sind endemisch, kommen also nur um die Hawaiiinseln vor. Nach Schätzungen leben derzeit etwa 1400 Exemplare in freier Wildbahn. Die Jungtier sind bei der Geburt etwa einen Meter lang. Sie werden zwischen fünf und sieben Wochen von der Mutter gesäugt.