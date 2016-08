Mit Hunden reden: Es kommt nicht nur auf den Tonfall an

"Fein gemacht", der Satz fällt gerne, wenn ein Hund sich den Wünschen seines Besitzers entsprechend verhalten hat - in der Regel in vergleichsweise hoher Tonlage. Maßregelungen fallen dagegen meist schroffer aus. Aber was von dem, was Menschen gegenüber ihren Hunden äußern, verstehen diese überhaupt?

Die Antwort: Überraschend viel. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher in einer kleinen Studie, die im Fachmagazin "Science" veröffentlicht wurde. Attila Andics von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest und Kollegen brachten 13 Hunden bei, bewegungslos in einem Hirnscanner zu liegen, dem sogenannten fMRT. Es zeigt die Aktivität in unterschiedlichen Hirnregionen an.

Währenddessen lauschten die Hunde der Stimme eines Hundetrainers, wobei sie unterschiedliche Inhalte in verschiedenen Tonlagen zu hören bekamen:

Lobende Aussagen in lobendem Tonfall,

lobende Aussagen in neutraler Intonation,

nichtssagende Worte in lobendem Tonfall

und nichtssagende Worte in neutraler Intonation.

AAAS/ Borbála Ferenczy Testhunde im fMRT

Freundlicher Kauderwelsch wird nicht als Sprache erkannt

Das Ergebnis: Offenbar können Hunde Inhalt und Tonfall einer Aussage verarbeiten - sie unterscheiden zwischen unterschiedlichen Inhalten und prüfen, ob diese mit der jeweiligen Intonation zusammenpassen. So aktivierte ein Lob das Belohnungszentrum der Hunde vor allem dann, wenn es auch freundlich intoniert war.

Umgekehrt erkennt das Hundehirn, wenn der Mensch etwas Nichtssagendes von sich gibt - auch wenn es freundlich ausgesprochen wird. So aktivierten bedeutende Worte die linke Hirnhälfte der Tiere. Sie ist bei Menschen und Hunden dafür zuständig, Sprache zu verarbeiten. Bei nichtssagenden Aneinanderreihungen von Worten, blieb die Region meist inaktiv, unabhängig von der Intonation.

"Hunde können also nicht nur unterscheiden, was wir sagen und wie, sondern auch einordnen, was mit der Aussage wirklich gemeint war", sagt Andics. Das sei den Aktivitäten im menschlichen Hirn sehr ähnlich.

AAAS/ Enik Kubinyi Hund verarbeiten Inhalt und Tonfall einer Aussage

Lob aktiviert das Belohnungszentrum

Die Ergebnisse deuten laut den Forschern darauf hin, dass sich die neurologischen Mechanismen zur Sprachverarbeitung in der Evolution früher entwickelt haben könnten, als bislang gedacht - und darauf, dass sie nicht ausschließlich beim Menschen vorkommen. Demnach könne ein Umfeld, in dem viel gesprochen wird, auch bei Säugetieren, die Sprache selbst nicht nutzen, die Fähigkeit hervorbringen, Worte zu verstehen.

Zudem zeige die Studie, dass ein Lob bei Hunden gut als Belohnung funktioniert. Ähnlich wie Futter oder Sex, aktiviert es das Belohnungssystem. Erst kürzlich hatten Forscher in einer kleinen Studie untersucht, ob Hunde, vor die Wahl gestellt, lieber Futter haben wollen oder ein Lob. Auch hier zeigte sich, dass Anerkennung eine ähnlich attraktive Belohnung für einen Hund sein kann wie etwas zu fressen.