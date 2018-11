Bildband über indigene Gemeinschaften In einer anderen Welt

Trotz eindringlicher Warnungen näherte sich John Allen Chau den Bewohnern einer abgelegenen Insel im Indischen Ozean. Der US-Amerikaner wollte die Ureinwohner missionieren - und wurde mit Pfeil und Bogen getötet. Der Vorfall erschütterte die westliche Welt. Und rückte ins Bewusstsein, dass es noch isolierte Flecken auf unserer Erde gibt.

Seit 30 Jahren ist der Naturfotograf Markus Mauthe in der Welt unterwegs, fernab der sogenannten bekannten Reiserouten. Solch dramatische Szenen hat er dabei nicht erleben müssen. Auch weil er bei seiner Arbeit äußerst behutsam vorgeht. Für seinen Bildband "LOST: Menschen an den Rändern der Welt" und seine Foto-Liveshow "An den Rändern des Horizonts" hat er indigene Volksgruppen auch in den entlegensten Winkeln der Erde besucht, um ihre Riten und Traditionen festzuhalten, ihren einzigartigen kulturellen Wert zu zeigen - und darauf aufmerksam zu machen, dass es sie vielleicht nicht mehr lange geben wird.

Mauthe unternahm Reisen zu 22 verschiedenen indigenen Gemeinschaften, wählte dafür verschiedene Lebensräume aus, Wald, Grasland, Wasser und Eis, besuchte Orte in Afrika, in Asien, am Nordpolarkreis und in Südamerika: vom abgeschiedenen Omo-Tal im äußersten Süden Äthiopiens bis zum nordöstlichsten Zipfel von Russland.

Nicht immer war es einfach, in die jeweiligen Länder zu reisen oder die nötigen Genehmigungen zu erhalten. Auch gesundheitliche Probleme ließen Mauthe manchmal an seine Grenzen geraten.

Fast immer begleitete ihn ein Einheimischer, der mit den Verhaltensweisen der Gemeinschaften vertraut war und die Sprache sprach. Wenn möglich blieb der Fotograf mehrere Tage in den einzelnen Dörfern und Gemeinschaften, er versuchte den Menschen näherzukommen, aber auch eine respektvolle Distanz zu wahren.

Die indigenen Gemeinschaften beeindruckten ihn alle sehr. "Der Großteil dieser Menschen lebt unter Bedingungen, die für uns, mit unserem westlichen Lebensstil, kaum erträglich waren", sagt Mauthe. "Sei es wegen des Mangels an sauberem Wasser oder einer ausgewogenen Ernährung, wegen extremer Umweltbedingungen wie Hitze oder Kälte oder dem Fehlen von praktisch jeglicher Bequemlichkeit."

Beim Fotografieren war ihm am wichtigsten, die Schönheit und Würde jedes Einzelnen hervorzuheben. "Ich habe versucht herauszuarbeiten, was sie einzigartig macht." Er zeigt Männer der Intha beim traditionellen Fischfang im Inle-See in Myanmar, Kinder der Mundari aus dem Südsudan beim Fangen von Rindern und Mitglieder der Munduruku, einem Amazonas-Volk, in traditioneller Kleidung.

"In fast allen Dörfern, die ich auf meinen Reisen besucht habe, hat sich die traditionelle Lebensweise bereits mit Einflüssen der Außenwelt vermischt", sagt Mauthe. Die letzten indigenen Gruppen würden bald in die moderne Gesellschaft eingegliedert sein, die Vielfalt der Kulturen verschwinden.

So auch bei den Awá aus dem Amazonasgebiet. Keinen Kilometer von ihrem Dorf entfernt donnern jeden Tag Hunderte mit Eisenerz beladene Züge vorbei und bringen immer mehr Siedler mit, die tief in die Wälder vordringen.

Die Mehrzahl der Porträtierten habe lange im Einklang mit der Natur gelebt, doch ihre Lebensräume seien massiv gefährdet - durch Abholzung, Überfischung, Staudämme, der Suche nach Öl, Gas und anderen Rohstoffen, Plantagenwirtschaft und durch die Folgen der Klimaveränderung. "Mit meiner Arbeit versuche ich, den bedrohten Gemeinschaften eine Stimme zu geben, weil sie viel zu oft ungehört bleiben", sagt Mauthe.

Alles, was auf seinen Fotos zu sehen ist, gibt es noch, das Wissen und die Fähigkeiten sind noch vorhanden - aber niemand weiß, wie lange noch. Mit seinen Fotos will Mauthe diese Momente festhalten und hofft, dass wir versuchen, ihr Verschwinden zu verhindern.

Markus Mauthe tourt ab 13. November mit seiner neuen Foto-Live-Show "An den Rändern des Horizonts", die von Greenpeace präsentiert wird, durch Deutschland. Termine finden Sie hier. Der Eintritt ist kostenfrei.