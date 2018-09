Eismumie Goldsucher finden sehr gut erhaltenen Wolfswelpen

Es kommt immer mal wieder vor, dass Menschen im Eis auf Tausende Jahre alte Tiere stoßen, die hervorragend erhalten sind. Zu den nennenswerten Funden gehören etwa heute ausgestorbene Tiere wie Wollnashörner oder Mammuts. Es wurden schon Exemplare mit Muskelgewebe und Blut gefunden. Sie ermöglichen Paläontologen genaueste Einblicke in die Physiognomie und den Organismus der Tiere. Erst kürzlich wurde ein Fohlen in Sibirien entdeckt, es ist möglicherweise 40.000 Jahre alt.

Einen ähnlich spektakulären Fund haben nun Arbeiter einer Goldmine im Nordwesten von Kanada gemacht. Sie entdeckten in der Yukon-Region nahe der Stadt Dawson einen Wolfswelpen. Das Tier war im Permafrost konserviert, es ist etwa 50.000 Jahre alt, ergaben Radiokarbondatierungen.

Bemerkenswert ist: Das Jungtier verfügt noch über das flauschige Welpenfell, es war zum Zeitpunkt seines Todes etwa acht Wochen alt. Auch Details am Kopf wie Lefzen und Nase sind noch gut erkennbar. Zudem sind Schwanz und Pfoten hervorragend erhalten.

"Nach unserem Wissen ist das Tier der einzige mumifizierte Eiszeitwolf, der jemals gefunden wurde", so der Paläontologe Grant Zazula, Mitglied des Yukon Paleontology Programs, in einer Mitteilung. Zwar seien eiszeitliche Wolfsknochen durchaus häufiger im Yukon zu finden, aber ein Tier in einem derart guten Erhaltungszustand sei sehr selten, sagen die Forscher.

Forscher wollen Verwandtschaft zu heutigen Wölfen klären

Sie hoffen, über DNA-Tests noch weitere Informationen über das Tier bekommen zu können - etwa sein Verwandtschaftsverhältnis zu heutigen Wölfen oder auch Daten über die damaligen Wolfspopulationen im Yukon. Zudem sollen auch die Darmbakterien des Tieres untersucht werden. Möglicherweise lässt sich zudem noch die Todesursache ermitteln.

Derzeit wird der Wolf in Dawson in einer Ausstellung gezeigt, zusammen mit einem Karibu-Jungtier, das ebenfalls entdeckt wurde. Es ist allerdings nicht ganz so gut erhalten wie der Eiszeitwolf, seine Hinterläufe fehlen. Vermutlich ist es älter, es lebte laut Datierung vor etwa 80.000 Jahren. Damit gehört es zu den ältesten bekannten Säugetierfunden, die durch Frost konserviert und erhalten geblieben sind.