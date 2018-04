Er war alt, gebrechlich und wurde im Alter von 45 Jahren eingeschläfert: Sudan war ein bemerkenswertes Nashorn - und der letzte männliche Vertreter seiner Art. Sein Tod vor rund zwei Wochen bewegte die Welt - erinnerte er doch daran, wie viele Tierarten vom Aussterben bedroht sind.

Nun gab es in Kenia eine emotionale Abschiedsfeier für den Nashornbullen. An der Abschiedszeremonie am Samstag nahmen neben Tierschützern, Pflegern und Wachleuten auch kenianische Politiker teil, wie das Wildtierreservat Ol Pejeta bei Facebook mitteilte. Ein Gedenkstein erinnert an den letzten männlichen Vertreter der Unterart.

Weltweit gibt es nun nur noch zwei Nördliche Breitmaulnashörner, Sudans Tochter und seine Enkelin. Mit künstlicher Reproduktion versuchen Wissenschaftler, den Fortbestand zu sichern - bisher aber ohne Erfolg. Eizellen der beiden Weibchen sollen mit vor längerer Zeit gewonnenen und eingelagerten Spermien verschmolzen werden.

Sudan kam 1973 im heutigen Südsudan - damals noch Republik Sudan - zur Welt. Er wurde gefangen genommen und zusammen mit weiteren Nashörnern in einen Zoo in Tschechien gebracht. Als jegliche Versuche der Fortpflanzung scheiterten, wurden vier der Nördlichen Breitmaulnashörner, darunter Sudan, 2009 nach Ol Pejeta gebracht. Doch auch hier klappte die natürliche Reproduktion nicht.

Das Nördliche Breitmaulnashorn lebte einst in Zentral- und Ostafrika. 1960 gab es der Naturschutzunion IUCN zufolge dort noch 2360 der Tiere. Seit 2008 gilt die Unterart als in freier Wildbahn ausgestorben.

Vom Südlichen Breitmaulnashorn gibt es dank intensivem Tierschutz im südlichen Afrika heute mehr als 20.000 Exemplare. Der Bestand des Java- und Sumatra-Nashorns hingegen wird der Umweltstiftung WWF zufolge auf jeweils nicht einmal mehr hundert Tiere geschätzt.