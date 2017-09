Kinder illegaler Einwanderer MIT-Chef richtet Appell an Trump

DER SPIEGEL/ Rick Friedman Johann Grolle berichtet als Korrespondent für den SPIEGEL aus Boston. "Das ist die Welthauptstadt der Wissenschaft", sagt der langjährige Leiter des SPIEGEL-Ressorts Wissenschaft/Technik. An dieser Stelle schreibt er, was Forscher am MIT, der Harvard University und anderswo in den USA bewegt.

+++ Auf "Harvey folgt "Irma" +++

Natürlich beherrschte in der letzten Woche auch hier in Boston Wirbelsturm "Harvey" die Schlagzeilen. Und fast schien es, als rege sich eine heimliche Sehnsucht, die Katastrophe miterleben zu können. Bürgermeister Martin Walsh malte sich aus, was geschähe, wenn Boston von ähnlichen Sturzregen heimgesucht würde: "Wir würden als Stadt ausgelöscht." Der "Boston Globe" lieferte die Details dazu: "Die U-Bahn geflutet, Beacon Hill (das historische Viertel) in eine Insel verwandelt."

Meteorologen sind sich einig: Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Desasters ist in Boston verschwindend gering. Allerdings ist selbst Neuengland nicht ganz vor Tropenstürmen gefeit. Zuletzt war es Hurrikan "Bob", der 1991 bis hierher nach Norden vordrang. Er richtete Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an. 17 Menschen kamen ums Leben.

Die Aussicht, womöglich ein weiteres Mal ins Visier eines Hurrikans zu geraten, deutete sich am Wochenende an: Im Gefolge von "Harvey" formierte sich "Irma" im Atlantik. Beängstigend schnell ist dieser Wirbelsturm zu einem Hurrikan der Kategorie 3 angeschwollen.

AP Von Sturm "Harvey" überflutete Straßen in Houston

Noch widersprechen sich die Prognosen: Das amerikanische Wettermodell GFS sagt vorher, dass "Irma" nach Norden aufs offene Meer abdrehen werde. Der Verlauf im europäischen Modell ECMWF ist gefährlicher: Demnach dringt der neue Wirbelsturm bis zu den Bahamas vor und schwenkt erst danach um - in Richtung auf das amerikanische Festland.

+++ Top-Wissenschaftler fleht Trump an +++

Verachtung für US-Präsident Trump und Fassungslosigkeit über sein Tun sind verbreitet unter Amerikas Akademikern. Öffentlich jedoch mühen sich die Universitäten um politische Enthaltsamkeit. Dem aufgeregten Getwitter in Washington halten sie sich meist fern.

Jetzt hat sich MIT-Präsident Rafael Reif trotzdem für Einmischung entschieden. Denn es geht ihm um ein Herzensanliegen: Am Dienstag will Trump mitteilen, ob er Obamas Programm für Kinder illegaler Einwanderer beendet. Geradezu flehentlich bittet Reif ihn, dies nicht zu tun. Es widerspreche amerikanischen Idealen.

Getty Images MIT-Chef Rafael Reif

Trumps Anhänger erwarten von ihm, dass er sein Wahlversprechen wahr macht und die 800.000 jungen Menschen, denen Obama Schutz vor Deportation zugesagt hat, außer Landes jagt. Reif mahnt nun, dass diese Menschen damit "die Gemeinschaft verlieren werden, die für sie ihr Zuhause ist, und die Nation, die sie lieben". Sie jetzt auszuweisen, heiße zudem, all die Investitionen, die Amerika in ihre Bildung gesteckt hat, wegzuwerfen. "Betrachten wir diese Menschen als Ressource, nicht als Last", schreibt Reif.

Der MIT-Präsident spricht auch in eigener Sache. Vor 43 Jahren sei er aus Venezuela in die USA gekommen. Nie werde er jenen wunderschönen Tag vergessen, an dem er nach vielen Jahren in der Forschung endlich amerikanischer Staatsbürger wurde: "Ich habe den speziellen Patriotismus des Immigranten, der wurzelt in tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung für ein Land, das auf den Traum der Fairness gegründet ist."

+++ Transplanetare Alien-Zivilisation? +++

Was für ein Stoff für all jene, die Spekulationen über Außerirdische lieben: Vor gerade einmal anderthalb Jahren wurde das Sonnensystem Trappist-1 entdeckt, seither ebbt die Flut der Überraschungen nicht ab. Sieben etwa erdgroße Trabanten umkreisen hier einen tiefrot leuchtenden Zwergstern - ein komplexes System von Planeten, das mit nur 40 Lichtjahren Entfernung auch noch in der kosmischen Nachbarschaft der Erde gelegen ist.

Die jüngste Untersuchung, die sich auf Beobachtungen des Weltraum-Teleskops Hubble gründet, nährt nun die Hoffnung, dass Trappist-1 tatsächlich die Heimstatt von Leben sein könnte. Obendrein taugt diese Studie als Beispiel dafür, wie viel Information sich dem schwachen Flackerlicht eines fernen Sterns entlocken lässt.

ESO / N. Bartmann / spaceengine.org. Künstlerische Darstellung der Oberfläche eines Exoplaneten bei Trappist-1

Die Forscher glauben, erstaunlich detailliert die acht Milliarden Jahre lange Geschichte dieses Planetensystems nachzeichnen zu können. Einst in größerem Abstand zu ihrem Mutterstern geboren, zogen die sieben Planeten demnach immer engere Bahnen, wobei sie sich langsam aufheizten. Zwar verloren sie soviel des anfangs reichhaltig vorhandenen Wassers. Doch auf den drei Trabanten Trappist-1 e, f und g dürfte den Schätzungen der Forscher noch etwas übrig geblieben sein. Und da diese drei obendrein in der habitablen Zone liegen, standen die Zeichen für die Entstehung von Leben vermutlich nicht schlecht.

Nicht ein, sondern sogar gleich drei bewohnbare Planeten - wer Spaß an kühnen Gedankenspielen hat, darf also von einer transplanetaren Zivilisation von Aliens träumen.

+++ Zweimalige Revolution der Krebsmedizin +++

"Im Angesicht des Todes bat der Moribunde um eine heroische Therapie: die Spritze mit den Killerzellen." Diesen zugegebenermaßen etwas pathetischen Satz habe ich vor 23 Jahren geschrieben. Er findet sich in einer SPIEGEL-Titelgeschichte über den Beginn einer neuen Medizin-Ära: der Gentherapie. Forscher experimentierten damals damit, Tumore mit gen-manipulierten Immunzellen zu behandeln. Es sei "die einzige Chance, den Krebs zu besiegen", verkündete einer der Pioniere.

Heute ist es erneut so weit. Wieder geht es um den Anbruch des Gentherapie-Zeitalter, und wieder beruht die Hoffnung auf einer Injektion von genmanipulierten Killerzellen: Am letzten Mittwoch erteilte die amerikanische Arzneimittelkommission FDA einer neuartigen Krebsbehandlung die Zulassung. Fortan dürfen Patienten mit einer seltenen Form von Leukämie mit dem lebenden Novartis-Medikament Kymriah behandelt werden. Carl June von der University of Pennsylvania, der die Grundlagen des Verfahrens gelegt hat, kann es kaum fassen: "Die Welt der Krebsmedizin hat sich für immer verändert", erklärt er erfolgstrunken.

Zweimal also wird dieselbe biomedizinische Revolution ausgerufen, und fast ein Vierteljahrhundert liegt dazwischen. Da muss es erlaubt sein zu fragen, ob es im Jahr 2040 ein weiteres Mal heißen wird: "Jetzt bricht die Ära der Gentherapie an."

+++ Das Wunder der Cornell University +++

In der letzten Woche haben mich meine Recherchen erstmals nach Cornell geführt. Versteckt in den Wäldern von Upstate New York habe ich dort eine Universität vorgefunden, die ein eindrucksvolles Zeugnis amerikanischen Unternehmergeistes ist. Wo gäbe es in Europa schon eine vergleichbare Spitzen-Uni, die aus privater Initiative gegründet wurde?

Ezra Cornell hatte sein Vermögen im damals noch jungen Telegraphengeschäft gemacht. Er wollte eine Uni für jedermann gründen. Und weil er sich mit so etwas nicht auskannte, holte er sich Beistand bei einem Freund, der mehr akademische Erfahrung mitbrachte. Es entstand eine Hochschule, in der schon ab dem Gründerjahr 1865 Männer und Frauen aller Rassen und Religionen gleichermaßen studieren durften. Das Modell erwies sich als erfolgreich: Stolz verweist Cornell auf 46 Nobelpreisträger unter seinen Studenten und Professoren.

Auch dass der Campus so entlegen im Nirgendwo liegt, ist auf den Gründer Cornell zurückzuführen. Er stellte der Uni sein Farmland zur Verfügung. Und so kommt es, dass die Cornell-Studenten heute auf einem idyllisch zwischen zwei Schluchten gelegenen Gelände studieren. Doch wie überall an Amerikas Elite-Universitäten herrscht offenbar auch hier ein Klima scharfen Wettbewerbs. "Dies hier", erklärte mir der Taxifahrer, während er die Schlucht zum Campus überquerte, "ist die Brücke, von der sich die Studenten stürzen, wenn sie durch die Prüfung gerasselt sind."