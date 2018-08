Erderwärmung Was das wahre Problem der Klimapolitik ist

Wenn Deutschland wochenlang unter der Hitze ächzt, braucht man nicht lange zu warten, bis der erste ruft: Das ist der Klimawandel! Auch Forscher haben in den vergangenen Wochen gewarnt, solche Hitzewellen könne es in Zukunft immer öfter geben, langfristig drohe sogar eine Heißzeit.

Aber es gibt auch Kritik an diesen Wortmeldungen: Soziologen meinen, dass solcher Alarmismus eher kontraproduktiv sei und die Menschen eher abstumpfe. Mein Kollege Axel Bojanowski konstatierte hier jüngst sogar eine gesellschaftliche Spaltung in der Klimadebatte - verursacht von den "Alarmisten" - die politische Lösungen erschwere.

Demnach wären voreingenommene Journalisten und lärmende Wissenschaftler daran Schuld, dass wir Menschen in Apathie verfallen, weil sie uns immer lauter und panischer davor warnen, dass der Klimawandel aus dem Ruder läuft.

Doch diese These kann so kaum stimmen. Wie konnte der Klimavertrag von Paris überhaupt zustande kommen, wenn doch angeblich so viele Klimaforscher seit Ende der Achtzigerjahre untereinander total zerstritten sind und die besonders lauten unter ihnen nichts anderes tun, als den bald bevorstehenden Weltuntergang herbeizureden?

Haben die Klimadiplomaten der 195 Staaten sich etwa doch nicht vom "Alarmismus" sedieren lassen? Obwohl genau dies ja angeblich die Folge des Dauerfeuers aus Hiobsbotschaften sein soll?

Der Widerspruch

Noch etwas spricht gegen die Alarmismus-These: Umfragen zeigen, dass die Erderwärmung den Menschen alles andere als gleichgültig ist. Vor der Bundestagswahl im September 2017 gaben 71 Prozent der befragten Deutschen an, die Veränderung des Weltklimas mache ihnen persönlich besonders große Sorgen. Der Klimawandel war damit die größte Sorge überhaupt - vor Terroranschlägen, Kriminalität und Altersarmut.

Selbst in den in den USA, wo Klimafragen angeblich kaum eine Rolle spielen, gibt es längst ein hohes Bewusstsein für das Problem. Laut einer Untersuchung der Yale University von Anfang 2018 sind 70 Prozent der US-Amerikaner der Meinung, dass ein Klimawandel stattfindet - sieben Prozentpunkte mehr als drei Jahre zuvor. 58 Prozent glauben, der Klimawandel sei von Menschen verursacht.

Hätten die Alarmismus-Warner Recht, müssten die Prozentzahlen eigentlich noch viel höher sein, würden nicht ständig Bedenkenträger wie der langjähre Nasa-Forscher James Hansen oder der Potsdamer Forscher Hans Joachim Schellnhuber die Menschen mit Katastrophenszenarien verunsichern.

Doch offenbar haben die Menschen rational durchaus verstanden, was Treibhausgase mit dem Klima anstellen und dass dies weitreichende Folgen für die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte haben wird. Sicher, sie können das Kleingedruckte aus dem letzten IPCC-Weltklimabericht nicht rezitieren - aber das müssen sie auch nicht.

Dass die Menschheit bislang trotz dieses ausgeprägten Problembewusstseins nicht handelt, wie es nötig wäre, hat ganz andere Gründe.

Eine Ursache ist die mächtige Industrielobby. Die deutschen Autohersteller beispielsweise wehren sich bislang erfolgreich gegen wirksame CO2-Reduktionen bei ihren Autos. Auch die Betreiber von Kohlekraftwerken konnten radikale Einschnitte bisher verhindern - im Zweifel mit Unterstützung der Gewerkschaften.

Alles noch so weit weg

Und auch die meisten Politiker wollen ihren Wählern Klimaschutz nur dann zumuten, wenn er nicht wehtut. Im Zweifel ist die Wiederwahl in drei Jahren wichtiger als das Klima in vierzig oder achtzig Jahren.

Auch jeder einzelne Bürger könnte eine Menge tun, selbst wenn Politiker und Manager die Hände in den Schoß legen. Ökostrom, bewusste Entscheidungen bei Ernährung, Urlaubsreisen und Konsum - der ökologische Fußabdruck ist durchaus veränderbar.

Doch an dieser Stelle klafft oft eine Lücke zwischen Schein und Sein. Ein bekanntes Phänomen: Menschen wissen auch sehr genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht - aber im Zweifel ist das Steak dann doch leckerer.

Man könnte meinen, die Warnungen vor einem folgenschweren Klimawandel funktionieren nur zur Hälfte: Sie erreichen zwar ganz offensichtlich unsere Ratio - führen aber nicht zu tiefgreifenden und unmittelbaren Änderungen unserer Gewohnheiten. Das mag nicht überraschen, reden wir hier doch über unser Verhalten in allen Lebensbereichen - vom Denken zum Tun ist es ein weiter Weg.

Und der kann durch "Alarmismus" tatsächlich kürzer werden - er ist im Umweltschutz ein durchaus erfolgreiches Konzept. Beispiel: Glyphosat. Die ständige Erwähnung eines angeblichen Krebsrisikos und die Hinweise auf ein mögliches Insekten- und Vogelsterben haben dazu geführt, dass die meisten Deutschen das Pestizid ablehnen. Das ist zwar fragwürdig, da es keine wissenschaftlichen Belege für ein solches Risiko gibt. Aber es zeigt, dass Alarmismus durchaus effektiv ist.

Immer schön konservativ bleiben

Einer der angeblich schlimmsten Alarmisten in Sachen Klimaschutz ist Hans Joachim Schellnhuber, Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Im SPIEGEL-Gespräch verteidigte er seine Warnungen ausdrücklich - und mit einem Schuss Alarmismus: "Gerade weil ich als Experte weiß, dass wir nur noch wenig Zeit haben, um eine globale Tragödie abzuwenden, muss ich die Stimme erheben."

Wenn Forscher über Worst-Case-Szenarien der Klimazukunft sprechen und nicht nur über jene, bei denen wir gerade noch mal mit einem blauen Auge davonkommen, dann verhalten sie sich nicht anders als seriöse Manager. Diese bewerten Risiken in Bilanzen nämlich konservativ - das heißt, sie gehen eher vom schlechtmöglichsten Ausgang etwa eines Rechtsstreits aus, um nicht unvorbereitet in die roten Zahlen zu rutschen.

Genauso sollten wir es in der Klimapolitik halten: Niemand weiß genau, wie folgenschwer der Klimawandel wirklich sein wird. Doch anstatt lang und breit über die Unsicherheiten der Simulationen zu debattieren, müssen wir vorsorgen. Wegen des Risikos, das für die Menschheit besteht.

Was aber ist von dem extrem heißen, trockenen Sommer zu halten, der Deutschland in den vergangenen Wochen so beschäftigt hat? Ein Beleg für den Klimawandel ist er selbstverständlich nicht. Der Sommer fällt in die Kategorie Wetter. Zum Klima wird Wetter erst, wenn man die Daten vieler Jahre zusammenfasst.

Wenn die hohen Temperaturen dem einen oder anderen aber bewusst gemacht haben, wie sich der Klimawandel in Zukunft anfühlen könnte, dann ist das weder Panikmache noch Alarmismus. Sondern eine nachvollziehbare Empfindung. Die durchaus einen Effekt haben kann: hin zu einem umweltbewussteren Leben.

