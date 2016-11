Klima Globales Meereis schrumpft dramatisch

Nördlich von Spitzbergen ist es dunkel geworden, dort geht die Sonne nicht mehr auf. Die Polarnacht hat begonnen, der Winter naht, die Arktis kühlt aus - rund minus 25 Grad herrschen dort Mitte November. Normalerweise.

Dieses Jahr ist alles anders.

Die vergangenen Wochen lag die Temperatur in der Arktis oft nur knapp unter Null, es war es im November tagelang 20 Grad wärmer als üblich. Im Durchschnitt war es im Oktober vielerorts acht Grad milder als normal.

NSIDC/ NOAA Abweichung der Lufttemperatur im Oktober in der Arktis

Eine Folge ist aus der Luft sichtbar: Die Meereisdecke, die im Herbst gewöhnlich rasch zunimmt ist gut eine Million Quadratmeter kleiner als üblich zu dieser Jahreszeit, also etwa um dreimal die Fläche Deutschlands zu klein.

NSIDC Ausdehnung des Meereises in der Arktis im Oktober 2016 (weiß) im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt (rote Linie).

Doch nicht nur die Arktis meldet einen Negativrekord seit Beginn der Satellitenmessungen vor knapp 40 Jahren für diese Jahreszeit.

NSIDC Ausdehnung des Meereises der Arktis im Jahresverlauf im Vergleich zum Durchschnitt von 1981 bis 2010

Noch dramatischer wirkt jene Datenkurve, die die weltweite Meereismenge nachzeichnet. Sie fällt vollkommen aus dem Rahmen: Anstatt zu steigen wie sonst zu dieser Jahreszeit, fällt sie seit Wochen.

NSIDC Meereisausdehnung weltweit: Jede Kurve zeichnet ein Jahr seit 1978 nach, die rote Linie dokumentiert die Entwicklung in diesem Jahr - das globale Meereis schrumpft seit einigen Wochen.

Normalerweise dominiert das Zufrieren der Arktis den Trend. Dieses Jahr aber überlagern sich zwei besondere Entwicklungen.

NSIDC Monatlich gemessene Ausdehnung des arktischen Meereises seit 1979

Neben dem langsamen Zufrieren der Arktis, taut das Meereis um die Antarktis ungewöhnlich stark. Zwar ist Frühling am Südpol, das Meereis schmilzt wie immer zur warmen Jahreszeit. Doch dieser Tage verzeichnet es ebenfalls einen Negativrekord.

NSIDC Meereis um Antarktis (weiß) im Oktober 2016: Die rote Kreis zeigt die durchschnittliche Ausdehnung im Oktober.

Beide Extreme summieren sich zu jener bedrohlich gekrümmten Datenkurve, die eine Abnahme des globalen Meereises anzeigt, wie sie seit Beginn der Satellitenmessungen noch nicht beobachtet worden ist.

In der Arktis wirkt sich nicht nur das milde Wetter aus. Auch das Meer ist wärmer als üblich, so dass die in diesem Jahr eh nicht sonderlich dicke Eisdecke sich nur langsam schließen kann.

NSIDC/ Climate Change Institute/ University of Maine Abweichung der Meeresoberflächentemperatur Ende Oktober vom langjährigen Mittel zu dieser Jahreszeit

Die Ursachen des Negativrekords in der Antarktis aber sind unklar. "Bisher ist alles Spekulation", sagt Lars Kaleschke, Meereisforscher an der Universität Hamburg.

Im Oktober war Wissenschaftlern aufgefallen, dass starke Westwinde das Meereis vor dem Südkontinent zusammengeschoben und andernorts in niedrigere Breiten gepresst hatten, wo es taute. Die Winde könnten ein Grund sein für das Meereisdrama.

Der Unterschied in der Antarktis zum Normalen ist weniger groß als in der Arktis, doch er überrascht ebenso: Das Meereis vor der Antarktis wächst im Trend der vergangenen 40 Jahre - trotz globaler Erwärmung. Die vergangenen Wochen bedeuten eine seither nicht gemessene Schrumpfung.

Die Entwicklung in der Arktis könne teils mit der globalen Erwärmung erklärt werden, sagt Kaleschke. Die Region hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erwärmt.

NSIDC Meereiskonzentration im Oktober 2016: Die blauen Bereiche zeigen Schwund im Vergleich zu Durchschnittsmenge

Die Größe der Meereisfläche in der Antarktis hingegen sei "von zufälligen Entwicklungen geprägt", ergänzt der Forscher. Wetterschwankungen und Ozeanströmungen bestimmen die Entwicklung - der Einfluss des Klimawandels lässt sich bislang nicht nachweisen.

Kaleschkes Resümee: "Aufgrund der großen antarktischen Variabilität ist die globale Meereisfläche nicht besonders aussagekräftig, die langfristig zu beobachtende Meereis-Abnahme in der Arktis hingegen schon."

Die Ausdehnung des Meereises alleine zeigt zwar noch nicht, ob die Eismenge im Meer abnimmt - schließlich könnten die Schollen mit zunehmender Dicke die abnehmende Fläche kompensieren. Das geschieht, wenn Wind Eisschollen übereinander schiebt.

Doch auch Messungen der Dicke des Meereises in der Arktis zeigen Schrumpfung. Klimaforscher erkennen darin eine Folge der globalen Erwärmung. Sie erkunden, wie das schwindende Eis Wetter und Klima verändern wird.

NASA Das dickste Eis der Arktis (helles weiß-blau, es bedeckte einst eine deutlich größere Fläche) schrumpft Studien zufolge um gut zehn Prozent pro Jahrzehnt seit Ende der Siebzigerjahre.

Das Tauen verstärkt sich selbst: Schrumpfende Schollen legen Meerwasser frei, das von der Sonne stärker erwärmt wird als das Eis. Wärmeres Wasser verstärkt das Tauen des Meereises.

Manche Forscher fürchten deshalb, dass eine fatale Kettenreaktion in Gang gekommen ist, die sich nicht mehr stoppen lässt. Eine eisfreie Arktis im Sommer könnte die Folge sein. Sie würde die globale Erwärmung beschleunigen.