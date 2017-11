Abschluss der Uno-Konferenz in Bonn Klimaschutz muss endlich profitabel werden

Zwei Wochen haben die Klimadiplomaten in Bonn getagt. Die Stimmung sei gut gewesen, heißt es. Man sei zügig vorangekommen bei der Festlegung der Regularien, denen sich die Weltgemeinschaft künftig in Sachen Klimaschutz unterwerfen will. Beim nächsten Gipfel in einem Jahr im polnischen Kattowitz sollen die Vorgaben vertraglich fixiert werden.

Der Bonner Gipfel sorgte für neuen Schwung in Sachen Kohleausstieg: 18 Länder verkündeten ihren Verzicht auf die besonders CO2-intensive Kohleenergie. Zudem erklärte Syrien in Bonn den Beitritt zum Pariser Klimavertrag. Damit sind alle Länder der Erde dabei - bis auf die USA, die den Vertrag wieder gekündigt haben.

Doch die zwei Wochen von Bonn haben einmal mehr gezeigt: Die Mühlen der Klimadiplomatie mahlen langsam - womöglich zu langsam für das, was in den kommenden Jahren mit der Erde geschieht.

Wollte die Menschheit das in Paris formulierte Ziel von möglichst nur 1,5 Grad Erderwärmung erreichen, müssten die Emissionen wohl in den nächsten 20, 30 Jahren auf null sinken. Nur mit einer baldigen Trendwende beim CO2-Ausstoß ist das zu schaffen, glauben Klimaforscher.

Aber die ist leider nicht in Sicht. Im Gegenteil: In diesem Jahr werden die weltweiten Emissionen wohl um etwa zwei Prozent gegenüber 2016 steigen. Das widerspricht übrigens nicht dem Pariser Klimavertrag, der erst ab 2020 gilt. Dieser enthält nur freiwillige Selbstverpflichtungen der Staaten und keine Sanktionsmechanismen, falls diese nicht eingehalten werden.

Die Diplomaten kennen das Problem natürlich und versuchen gegenzusteuern. Stichwort: "Pre-2020 Ambition". Dabei geht es um Minderungsbeiträge der Industrieländer vor dem Inkrafttreten des Pariser Abkommens. Tatsächlich sind viele Schwellenländer unzufrieden, dass sich die reichen Staaten derzeit kaum bewegen.

Nicht warten, bis der Weltklimavertrag wirksam wird

Aber in Paris und nun auch in Bonn zeigte sich ein unheilvolles Muster: Politiker bekennen sich gern und laut zum Klimaschutz, solange es kaum etwas kostet. So wie Frankreichs Präsident Macron, der in Bonn den Kohleausstieg seines Landes bis 2021 versprach. Das Land erzeugt indes gerade mal fünf Prozent des Stroms aus Kohle. Entsprechend leicht fällt Macron die Ankündigung.

Und auch das gefeierte Pariser Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel ist wohlfeil, wenn Länder zugleich Schritte zur Dekarbonisierung ablehnen, weil sie heimische Industriebranchen bedroht sehen.

Wie könnte die Lösung aussehen? Ambitionierte Staaten und Regionen sollten nicht warten, bis der Weltklimavertrag wirksam wird. Europa zum Beispiel könnte vorangehen und endlich die technologischen Probleme lösen, die einer Dekarbonisierung noch entgegenstehen. Zum Beispiel günstige Stromspeicher entwickeln, die im Zusammenspiel mit Erneuerbaren Energien eine CO2-freie Stromproduktion ermöglichen.

Vorbild dafür könnte die Wirkung der Ökostromzulage in Deutschland sein. Sie war es, die einen Massenmarkt für Wind- und Solarenergie schuf. Plötzlich gab es einen Wettbewerb unter Entwicklern und Herstellern - und heute ist der Strom aus einem Solarpanel billiger als der vom Energiekonzern.

Den Preis für die hohen Investitions- und Entwicklungskosten bezahlen wir deutschen Stromkunden jeden Monat über die Zulage. Das ist ungerecht, denn es profitiert ja die ganze Welt davon, dass Ökostrom nun wettbewerbsfähig ist. Aber wer sonst, wenn nicht die vergleichsweise wohlhabenden Länder, soll die Kosten schultern?

Etwas Ähnliches muss auch bei Stromspeichern und der Elektromobilität gelingen. Denn der Schlüssel für Erfolge beim Klimaschutz sind nicht Sonntagsreden von Politikern und wahrscheinlich auch nicht komplizierte Klimaverträge.

Das Ganze muss sich einfach nur rechnen.