Vor Klimagipfel in Bonn Tausende demonstrieren für Kohleausstieg

Der Kopf von Angela Merkel thront auf einer riesigen Erdkugel. Das Gesicht der Kanzlerin ist aschfahl und umgeben von schwarzen Rauchschwaden, die aus Kraftwerkstürmen himmelwärts ziehen. "Raus aus der Kohle, Frau Merkel" steht auf der Skulptur, die Greenpeace zur großen Klimademo am Samstag in Bonn aufgefahren hat.

Zwei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz haben in Bonn mehrere tausend Menschen für den Kohleausstieg und eine umfassende Energiewende demonstriert. Sie schwenkten Transparente mit Aufschriften wie "Klimakiller=Menschenkiller=RWE" oder "Trump: Climate Genocide" (Trump: Klima-Genozid).

Getty Images Demozug in Bonn

Mehr als 100 Umweltschutz- und Bürgerrechtsorganisationen hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern. Etwa 1000 Radfahrer stießen von Köln aus zu der Kundgebung. Nach Angaben der Polizei verliefen die Aktionen ohne Zwischenfälle.

Klares Signal gegen Trump

Bei der Weltklimakonferenz geht es ab Montag in Bonn darum, die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens von 2015 konkret umzusetzen. Zudem hoffen viele Länder auf ein klares Signal gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Abkommen auszusteigen.

13 US-Behörden hatten am Freitag einen Klimareport veröffentlicht, der in weiten Teilen der Position Trumps zum Klimawandel widerspricht. Er sei "nicht sehr überzeugt", was den menschengemachten Klimawandel angehe, hatte Trump immer wieder betont. In dem Bericht steht jedoch deutlich, dass die globale Erwärmung zum weitaus größten Teil von Menschen verursacht werde.

Kanzlerin Merkel werfen die Demonstranten vor, trotz aller Bekenntnisse zum Klimaschutz an der Kohle als Klimakiller Nummer eins festzuhalten. "Klima- oder Kohlekanzlerin?" hat ein Demonstrant auf sein Pappschild geschrieben.

Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid sagte, der Klimaschutz sei die "erste Bewährungsprobe" der künftigen Bundesregierung. "Die ganze Welt schaut auf Bonn und sieht, dass ausgerechnet der Gastgeber der Klimakonferenz dabei ist, sein eigenes Ziel meilenweit zu verfehlen", kritisierte Smid. "Diese Blamage können sich weder Deutschland noch der Klimaschutz leisten."