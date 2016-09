Finale Version Der deutsche Plan zum Klimaschutz

Der Klimaschutzplan der Bundesregierung soll bis zur nächsten Uno-Klimakonferenz in knapp sechs Wochen stehen. "Unser Ziel ist, den Klimaschutzplan vor dem Klimagipfel in Marrakesch zu verabschieden", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter am Dienstag in Berlin.

Mit dem Klimaschutzplan 2050 würde Deutschland als eines der ersten Länder eine langfristige Strategie zur Minderung des Treibhausgasausstoßes vorlegen, ergänzte sie. Der derzeit diskutierte Plan der Bundesregierung müsse dazu beitragen, weltweit "Treibhausneutralität in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts" zu erreichen.

Die Staatministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer (CDU), versicherte, die Bundesregierung arbeite derzeit "mit Hochdruck und Nachdruck" an der Umsetzung der Ziele des globalen Klimaschutzabkommens, das vergangenes Jahr bei der Uno-Klimakonferenz in Paris beschlossen worden war. Von "zentraler Bedeutung" sei dabei der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung.

Protest der Umweltorganisationen

Die Vorlage von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für den Klimaschutzplan 2050 befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung der Bundesregierung. Der ursprüngliche Entwurf von Hendricks war auf Druck anderer Ministerien bereits verändert worden.

Einige große Umweltschutzorganisationen, darunter Greenpeace und WWF, hatten daher am Montag angekündigt, die für Dienstag angesetzte Verbändeanhörung zu dem Plan zu boykottieren. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) kritisierten sie, der Text setze weder ehrgeizige Ziele noch sehe er starke Maßnahmen vor.

Der Welt-Klimavertrag ist das erste Abkommen, in dem alle Staaten eigene Beiträge im Kampf gegen die Erderwärmung zusagen. Diese soll auf "deutlich unter zwei Grad" begrenzt werden, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.

Prüfungen alle fünf Jahre

Da die bislang vorliegenden nationalen Emissionsziele zum Erreichen dieser Ziele nicht ausreichen, sollen sie ab 2023 alle fünf Jahre überprüft werden. Laut einer ebenfalls beschlossenen ergänzenden Entschließung soll es zudem bereits 2018 eine erste informelle Bestandsaufnahme geben.

In der zweiten Jahrhunderthälfte soll die Menge an Treibhausgasen in der Luft nicht weiter steigen. Festgeschrieben wird auch das Versprechen der Industriestaaten, den Ländern des Südens jedes Jahr hundert Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung an Umweltveränderungen zur Verfügung zu stellen.

Alle Staaten, die den Klimavertrag ratifiziert haben, müssten jedoch noch Taten folgen lassen, um die Vorgaben umzusetzen - also in ihren Ländern dafür sorgen, dass tatsächlich weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. In Deutschland soll der Klimaschutzplan 2050 dazu dienen.