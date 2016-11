Klimaschutzplan Bundesregierung scheitert mit Einigung

Die Große Koalition ist damit gescheitert, sich auf einen Plan zum Klimaschutz zu einigen. Laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa konnten sich die Regierungsmitglieder nicht auf einen gemeinsamen Weg verständigen. Damit kann der Klimaschutzplan 2050 von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nicht wie geplant am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden.

Die Merkel-Regierung streitet schon länger darüber, wie der Klimaschutz in den kommenden Jahren gestaltet werden soll. Dabei wird Deutschland auch schon die Ziele für das Jahr 2020 ("Aktionsprogramm Klimaschutz 2020") verfehlen, wie die Umweltministerin kürzlich zugeben musste.

Hendricks hatte Bewegung in die Debatte gebracht, als sie mit dem Klimaschutzkonzept für 2050 zum Klimagipfel nach Marrakesch fahren wollte. Monatelang hatten vor allem Verkehrs- und Landwirtschaftsministerium die Mitarbeit an den von Hendricks vorgegebenen Zielen strikt verweigert. Erst auf Druck des Kanzleramts zeigten sich beide Ressorts schließlich gesprächsbereit. Doch nun muss Hendricks mit leeren Händen am 14. November nach Marokko reisen.