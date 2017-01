Warmes Wasser Japans größtes Korallenriff stirbt ab

Japans größtes Korallenriff ist weitgehend abgestorben. Wie die japanische Tageszeitung "Tokyo Shimbun" am Mittwoch unter Berufung auf eine Untersuchung des Umweltministeriums berichtete, sind 70,1 Prozent der Korallen in Sekiseishoko vom Ausbleichen betroffen. Die Region gehört zur südlichsten Inselprovinz Okinawa.

Die Erhebung war im November und Dezember vergangenen Jahres an 35 Stellen von Sekiseishoko vorgenommen worden. Das Gebiet umfasst rund 400 Quadratkilometer. 91,4 Prozent des untersuchten Gebiets sei zumindest teilweise von Korallenbleiche betroffen, heißt es weiter.

Korallen sind Nesseltiere, die mit Algen in einer Gemeinschaft zum gegenseitigen Nutzen leben. Bei hohen Temperaturen werden die Algen giftig, die Korallen stoßen sie ab und verlieren ihre Farbe. Eine kurzzeitige Bleiche überstehen die Korallen. Hält diese jedoch länger an, sterben sie ab.

picture alliance/ Kyodo Das Riff von oben

Sorgenkind Great Barrier Reef

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen Unep hatte vor wenigen Tagen gewarnt, dass das Ausbleichen der Korallenstöcke künftig weltweit zur Plage wird, die sich sogar jedes Jahr wiederholt, sollte sich der Treibhausgasausstoß ungehindert fortsetzen.

2016 hatte insbesondere das Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens unter der Bleiche gelitten. Aus der Luft waren dort nach ungewöhnlich hohen Wassertemperaturen von bis zu 33 Grad kilometerweit weiße Korallenstöcke zu sehen.

In der UN-Studie heißt es: "Wenn es der Welt nicht gelingt, die CO2-Emissionen zu senken, werden noch in diesem Jahrhundert 99 Prozent der Korallenriffe weltweit jedes Jahr an ernsthaftem Ausbleichen leiden." Nach den Berechnungen der UN-Umweltexperten wird die Korallenbleiche im weltweiten Mittel 2043 zu einem jährlichen Phänomen - also in einem Vierteljahrhundert.

Kinderstube vieler Fische

Erwartet wird, dass die Korallenriffe vor Taiwan sowie den britischen Turks- und Caicosinseln in der Karibik davon zuerst betroffen sein werden. An anderen Riffen - zum Beispiel vor Bahrain, Chile und Französisch-Polynesien - werde es dagegen noch einige Jahrzehnte dauern, bis die Korallenbleiche so regelmäßig wiederkehrt. Studien zufolge dauert es mindestens fünf Jahre, bis sich ein Riff davon erholt.

Korallenriffe sind vielerorts eine Touristenattraktion, haben aber auch eine entscheidende Rolle im Lebensraum Meer: Sie sind die Kinderstube zahlreicher Fischarten. Wenn sich die kleinen Fische nicht mehr vor Raubfischen in den Korallen verstecken können, werden sie gefressen, bevor sie ausgewachsen sind und sich fortpflanzen. Die Folge: ein dramatischer Rückgang der weltweiten Fischbestände.