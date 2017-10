Lagarde zum Klimawandel "Wir werden getoastet, geröstet, gegrillt"

Kaum ein Land hat sich so heftig gegen Maßnahmen gegen den Klimawandel gewehrt wie Saudi Arabien. Stets hieß es, die Folgen der Erwärmung würden nicht dramatisch ausfallen.

Nun kommt eine drastische Warnung aus der Hauptstadt des Landes - ausgesprochen von der Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Christine Lagarde: "Wenn wir jetzt nichts gegen den Klimawandel unternehmen, werden wir in 50 Jahren getoastet, geröstet und gegrillt", sagte sie gegenüber Vertretern der Wirtschaft Saudi Arabiens und anderer Ländern in Riyadh.

Schnelle Entscheidungen seien notwendig, um die Energieversorgung umzustellen. Erdöl werde wahrscheinlich "zu einem zweitrangigen Rohstoff", erklärte Lagarde bei der Konferenz in Saudi-Arabien, das seinen Wohlstand dem Öl verdankt. Saudi Arabien habe den Sachverhalt aber "gut verstanden", was sie freue, ergänzte die IWF-Chefin.

Sie bezieht sich auf Warnungen von Klimaforschern, deren Studien eine Erwärmung vorhersagen, sofern der Ausstoß von Treibhausgasen nicht erheblich gebremst würde. Abgase aus Fabriken, Kraftwerken, Autos und der Landwirtschaft könnten die Lufttemperatur bis Ende des Jahrhunderts um durchschnittlich fünf Grad anheben.

Besonders schwere Folgen könnte der Klimawandel in der Region am Persischen Golf haben, also auch in Saudi Arabien. Dort könnte es unerträglich heiß werden, mahnen Klimaforscher.