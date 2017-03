Satellitenbild der Woche In der Mitte versinkt ein Fluss

Es gibt die Tage, da kann man auf dem Lake Eyre sogar segeln. Das sind die Tage, in denen das Gewässer mit dem offiziellen Namen Kati Thanda-Lake Eyre sogar der größte See Australiens ist. Dann plätschert Wasser auf bis zu 9500 Quadratkilometern, das ist eine Fläche halb so groß wie Sachsen.

Aber diese Tage sind selten. Nur etwa vier Mal pro Jahrhundert ist der See komplett gefüllt.

Denn der Kati Thanda-Lake Eyre, der erste Teil des Namens stammt aus der Sprache der Aborigines, liegt in extrem trockener Umgebung. Dort, im Norden des Bundesstaates South Australia, verdunsten einerseits große Mengen an Wasser, andererseits erreicht nur selten frisches Niederschlagswasser das Seebecken. Einen dieser raren Momente hat nun eine Kamera der US-Weltraumbehörde Nasa von der Internationalen Raumstation aus festgehalten: Über den Warburton River sind im Februar große Mengen Frischwasser in den See gelaufen.

Die Kamera "EarthKAM", der das Bild zu verdanken ist, geht auf Sally Ride zurück, die erste Amerikanerin im All. Sie hatte sich nach ihrer Astronautinnen-Laufbahn mit insgesamt zwei Shuttle-Flügen für das Projekt stark gemacht. Mithilfe der Technik können Schüler interessante Punkte auf der Erdoberfläche aus dem All fotografieren lassen. Dafür wird die Kamera für eine bestimmte Zeit angeschaltet.

Farbe für die weiße Unendlichkeit

In den Neunzigern flog die "EarthKAM" bei sechs Shuttle-Missionen mit, seit 2001 ist sie auf der ISS installiert. Sally Ride konnte das noch mehr als ein Jahrzehnt miterleben, sie starb im Jahr 2012 im Alter von 61 an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Das aktuelle Bild des Kati Thanda-Lake Eyre zeigt in den Außenbereichen des Sees das Ergebnis der langen Trockenzeiten: Hier ist das Wasser nach und nach verdunstet - und dicke, weiße Salzkrusten sind zurückgeblieben. Allerdings trocknet das Gewässer normalerweise niemals komplett aus, in den Mittelbereichen bleibt für gewöhnlich Wasser stehen. Es bildet dann mehrere einzelne Seen.

In der Mitte des Sees zeigt sich aktuell ein faszinierendes Farbspiel: Das Wasser aus den Armen des Warburton River färbt die weiße Unendlichkeit. Wochen und Monate hat es gebraucht, um nach starken Regenfällen Ende 2016 den See zu erreichen.

Rund 130 Kilometer weit hat sich das Wasser dort inzwischen vorgeschoben - mit gelb-braunen-Sedimenten, die vom Fluss mitgetragen wurden, mit grünen Arealen, in denen Algen sprießen - und mit rötlicher Färbung im Übergangsbereich zwischen Salzkruste und Seewasser, die vermutlich von Algen der Art Dunaliella salina stammen.