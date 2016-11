Landkrebs Palmendieb Stärker als ein Löwenbiss

Nein, man möchte seine Finger nicht in der Schere eines Palmendiebes bekommen. In YouTube-Videos lässt sich beobachten, wie die größten Landkrebse der Welt mühelos Stöcke oder Kugelschreiber durchzwicken.

Dass Palmendiebe stark sind, ist schon länger bekannt: Ihr englischer Name lautet "Coconut Crab", weil sie mit ihren Scheren Kokosnüsse knacken können. Wie viel Kraft die Krustentiere mit einer Körperlänge bis zu 40 Zentimetern exakt aufbringen können, haben japanische Forscher jetzt genauer untersucht.

Fast doppelt so stark wie Löwe

Das Ergebnis: Palmendiebe kneifen mit bis zu 3300 Newton zu, Spitzenwert für alle Krustentiere. Das entspricht der Gewichtskraft von 336 Kilogramm auf der Erde.

Zum Vergleich: Das ist fast doppelt so viel wie die Beißkraft eines Löwen. Und Löwen gelten in dieser Hinsicht mit rund 1700 Newton als die stärksten Landsäugetiere. Menschen bringen es auf etwa 800 Newton Beißkraft.

Nimmt man andere Landtiere dazu, beißen laut der Studie im Fachmagazin "PLOS" nur Alligatoren stärker zu als die Krebse zukneifen. Insgesamt verfügt wohl der Weiße Hai über die größte Beißkraft aller noch lebenden Tierarten, die Werte beruhen allerdings ausschließlich auf Computer-Modellen und wurden noch nicht gemessen.

Palmendiebe würden ertrinken

Die Wissenschaftler untersuchten 29 Palmendiebe auf der südjapanischen Insel Okinawa: Sie gaben den Tieren einen etwa fingerdicken Drucksensor in die größere und stärkere linke Schere und provozierten sie so lange, bis sie zupackten. Nach dem Kneiftest durften die Krebse wieder in die freie Wildbahn des Nationalparks zurück.

Palmendiebe leben in Felsspalten und Sandlöchern an Küsten im westlichen Pazifik und östlichen Indischen Ozean. Sie können nicht schwimmen und würden im Wasser ertrinken. Mit bis zu vier Kilogramm Körpergewicht sind Palmendiebe die größten Landkrebse der Erde.

Das größte Exemplar im Test der japanischen Forscher war noch nicht ganz ausgewachsen und wog 2,1 Kilogramm. Es kam auf eine Kneifkraft von 1.765 Newton. Ausgewachsene Tiere müssten laut Berechnungen auf die genannten 3300 Newton kommen.

Palmendiebe fraßen Luftfahrt-Pionierin

Palmendiebe benutzen ihre Scheren auch zum Klettern, wenn sie auf Bäumen Nahrung suchen - neben Kokosnüssen auch Feigen und die Früchte von Schrauben- und Zuckerpalmen.

Doch die Tiere ernähren sich nicht ausschließlich vegetarisch: Sie verspeisen auch Meeresschildkröten andere Kleintiere und Aas. Offenbar fraßen Palmendiebe auch die verschollene Luftfahrt-Pionierin Amelia Earhart, die 1937 in der Nähe des einsamen Pazifik-Atolls Nikumaroro abgestürzt war. Forscher wiesen an den Knochen Kneifspuren von Krebsscheren nach.