Physik im Alltag So gelingt der perfekte Latte Macchiato

Es gibt ja Leute, die behaupten, dass die Zubereitung eines guten Kaffees ohnehin eine Wissenschaft für sich sei. Doch was dabei genau passiert, welche physikalischen Prozesse eine Rolle spielen, das dürften die meisten kaum wissen.

Zum Glück gibt es Wissenschaftler, die solche Fragen beantworten. Wie man den perfekten Filterkaffee zubereitet, an dem übrigens etwa 1800 verschiedene chemische Verbindungen beteiligt sind, das hatten Experten aus Irland und den Niederlanden vergangenes Jahr mit einem mathematischen Modell untersucht.

Nun haben sich Forscher ein Phänomen angeschaut, das vor allem Liebhaber von Latte Macchiato kennen, jener Milchschaum-haltigen Kaffee-Variante, bei der in die warme Milch der heiße Espresso geschüttet wird. Dabei entstehen manchmal mehrere Schichten im Glas, der Kaffee legt sich dabei über die Milch. Manchmal vermischen sich die beiden Flüssigkeiten aber auch. Nur warum?

Nan Xue, Sepideh Khodaparast and Howard A. Stone Milchglas, kurz nachdem Espresso zugegeben wurde

Nach den Analysen, die Howard Stone von der Princeton University und seine Kollegen durchgeführt haben, begünstigt ein zügiges Eingießen die Entstehung von mehreren unterschiedlichen Schichten aus Kaffee und Milch - siehe Bild oben rechts. Diese Technik dürfte der Idealvorstellung der Baristi ziemlich nahe kommen. Bei einem langsamerem Eingießen hingegen entstünden keine komplexen Schichtungen, so die Forscher.

Grundsätzlich bildet bei der Herstellung von Latte Macchiato die dichtere und kältere Milch die untere Schicht, während der leichtere und heißere Kaffee sich in der Mitte sammelt. Der leichte Milchschaum thront obenauf.

Doch eine Schichtung mit noch mehr Abstufungen kann mit einem flotten Eingießen des Espressos erreicht werden, schreiben die Forscherim Fachblatt "Nature Communications". Dann kommt es zunächst zu einer Aufwärts- und einer Abwärtsbewegung in der Flüssigkeit - Fachleute sprechen von einer doppelt diffusen Konvektion.

Forscher beobachten solche dynamischen Prozesse in Flüssigkeiten etwa in Ozeanen oder in Höhlen, wo Wasser aufgrund verschieden hoher Salzgehalte und Temperaturen sich nicht vermischt sondern schichtet.

Zwei Parameter beeinflussen, ob sich die Flüssigkeiten schichten oder vermischen. Beim Latte Macchiato sind diese beiden Parameter die Temperatur und die Dichte. Hier entsteht ein Gefälle, das den Naturgesetzen zufolge nach einem Ausgleich strebt. Damit dieser Ausgleich - die Konvektion - in Gang kommt, muss das Gefälle jedoch groß genug sein. Deshalb kann ein langsames Eingießen keine doppelte diffuse Konvektion auslösen.

Nan Xue, Sepideh Khodaparast and Howard A. Stone Gieß-Tests mit farbigen Flüssigkeiten

Die Forscher fanden heraus, dass die Gießgeschwindigkeit mindestens 21 Meter pro Sekunde betragen sollte - das entspricht etwa 75 Kilometern pro Stunde. Ab dieser Geschwindigkeit verursacht der einschießende Flüssigkeitsstrahl genügend Turbulenzen, um Konvektionszellen entstehen zulassen, die das Temperatur- und Dichtegefälle ausgleichen. Durch den Ausgleich bilden sich dann die Schichten.

Zu ihren Ergebnissen kamen die Forscher aber nicht, indem sie jede Menge Latte Macchiato herstellten. Sie experimentierten vielmehr mit gefärbtem und salzhaltigem Wasser.

Es ging ihnen auch nicht darum, einen Leitfaden für Latte-Liebhaber zu erstellen. Ziel war stattdessen die Herstellung eines Gels mit Schichten unterschiedlicher Festigkeit. "Diese Methode kann die Herstellung mehrschichtiger Strukturen in der Lebensmittelwissenschaft, in der Gewebetechnik und anderen Anwendungen in der Materialwissenschaft erleichtern", schreiben die Forscher. Bisher waren solche geschichteten weichen Substanzen nur in mehreren Einzelschritten herstellbar.