Expedition Balkonien Das sind die schönsten Insekten-Fotos unserer Leser

Wenige Stunden, nachdem unser kleiner Artikel "Nanu, was schwirrt denn da?" veröffentlicht wurde, begannen die Bildeinsendungen: Manche hatten in ihre Archive geblickt oder ihre Festplatten geflöht, andere die Ostertage trotz eher miesen Wetters genutzt, um draußen auf Foto-Pirsch zu gehen.

Viele Bilder kamen von Profis oder ambitionierten Amateuren. Manche wurden von Neunjährigen fotografiert (Vielen Dank, Tarek!), andere mit Hightech-Equipment. Es sind Bildbeiträge von Experten oder Faszinierten, die mitunter nur wissen wollten, was genau ihnen da vor die Linse geflogen ist. Wir haben uns bemüht, die Arten zu bestimmen.

Das Interesse daran, die eigene Umwelt zu erkunden, ist offensichtlich. Sichtungen selbst seltener Insekten gelingen dabei sowohl in naturbelassener Idylle als auch mitten im Ruhrgebiet. So urban und industrialisiert Europa auch sein mag, ist es doch auch noch immer ein Naturraum - man muss nur hinsehen.

Wir wollen deshalb unseren Aufruf an Sie, unsere Leser, erweitern: Schicken Sie uns Bilder Ihrer Naturerlebnisse vor der eigenen Haustür. Pflanzen, deren Details bezaubern. Begegnungen mit großen wie kleinen Tieren, die Sie überrascht, erfreut oder verblüfft haben. Vögel, Fische, Wolken- und Wetterspektakel - wir sind offen für alles, was die Vielfalt unserer unmittelbaren, zu oft ignorierten Umwelt dokumentiert.

In lockerer Folge möchten wir Ihnen dann wie jetzt bei den Insekten vorstellen, was Sie zusammengetragen haben. Besonders interessiert sind wir auch an Fotos von Pflanzen oder Tieren, die Sie nicht einordnen können: Wir werden uns bemühen, die Arten für Sie bestimmen zu lassen.

Greifen Sie zu Kamera oder Handy: Entscheidend ist nicht die Professionalität eines Fotos, sondern, ob es etwas Interessantes zeigt.

Dabei gilt: Mit der Einsendung Ihrer Fotos erklären Sie sich bereit zur einmaligen, unentgeltlichen Veröffentlichung und bestätigen, dass Sie die Rechte an dem betreffenden Bild besitzen (eigenes Foto, kein Internet-Fund). Interessant sind immer auch Angaben, wo Sie Ihre Beobachtungen gemacht haben.

Wir sind gespannt!