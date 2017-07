Satellitenbild der Woche Ein Delta hat den Blues

Knalliges Blau und Grün, fast wie bei naiver Malerei, daran erinnert dieses Satellitenbild. Es zeigt die USA, genauer den Bundesstaat Louisiana. Und noch genauer einen Teil des riesigen, etwa rund 12.000 Quadratkilometer umfassenden Mündungsgebiets des Mississippi Rivers. Der berühmte Fluss, der sich oben rechts durchs Bild schlängelt, fließt aber weiter westlich in den Golf von Mexiko. Im Zentrum des Bildes steht ein Mündungsarm des mächtigen Mississippis - der Atchafalaya.

Der schnurgerade Wasserlauf links, der im Bild ein eigenes kleines Delta bildet, ist der künstlich angelegte Wax Lake outlet, er wurde 1942 vom United States Army Corps of Engineers als Teil eines Hochwasserschutzsystems angelegt.

Die Atchafalaya-Mündungsregion, das Atchafalaya Basin, bildet einen der westlichsten sogenannten Delta Lobes. So heißen die einzelnen Sedimentfächer des Deltas, die immer weiter Land entstehen lassen. Alleine in den vergangenen fünftausend Jahren hat sich so die Küste Louisianas um 25 bis 80 Kilometer in den Golf von Mexiko vorgeschoben.

Die Landschaft des Atchafalaya Basin ist einzigartig. Nirgendwo in den USA gibt es mehr Sumpf - mehr als 2400 Quadratkilometer flache Feuchtgebiete erstrecken sich in einem Labyrinth von Flussläufen, Altarmen, Seen und Tümpeln bis zum Meer. In den Südstaaten und von der dort beheimateten Cajun-Kultur werden solche langsam fließenden oder stillstehenden Gewässer auch Bayou genannt.

Die kaum besiedelte Landschaft ist häufig von Überflutungen betroffen und Rückzugsgebiet von zahlreichen Wasservögeln. Straßen mussten auf Deiche gebaut werden oder verlaufen über Hochbrücken.

Die Aufnahme machte der Erdüberwachungssatellit "Landsat 8". Das Landsat-Programm liefert der Nasa und etlichen Geo-Forschern seit mehr als vier Jahrzehnten Daten über Naturkatastrophen und beobachtet Veränderungen in der Umwelt.

Es handelt sich um ein sogenanntes Falschfarbenbild. Solche Farbkomposite nutzen Forscher etwa, um geologische Sachverhalte zu visualisieren und sie so leichter erkennbar zu machen.

Durch die Auswertung von dieser und etlichen weiteren Aufnahmen konnten Wissenschaftler zeigen, dass sich die Sumpflandschaften in der Atchafalaya-Mündungsregion auch fernab der Küste durch den Einfluss des Windes verändern. Er lässt Wellen entstehen, die an den Ufern zu Erosion führen und Sediment abtragen.

17 Prozent der Landmasse-Verluste seien in der Region auf diesen Effekt zurückzuführen, glauben die Forscher. In einigen Regionen des untersuchten Gebietes verändern sich sogar 80 Prozent der Tümpel und Gewässer - die Ufer verlagern sich im Laufe der Zeit, das Land ist in Bewegung.

Man könnte auch sagen: Es groovt genauso wie die Musik, die aus diesem Teil der USA kommt - der Delta-Blues.